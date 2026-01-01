  1. الرئيسية
ايران : من سيبدأ الحرب لن يملك قرار إخمادها وتبعاتها ستتجاوز حدود الصراع ومن حقنا امتلاك الطاقة النووية

الثلاثاء 24 فبراير 2026 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ايران : من سيبدأ الحرب لن يملك قرار إخمادها وتبعاتها ستتجاوز حدود الصراع ومن حقنا امتلاك الطاقة النووية



طهران / وكالات /

أكّد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أنّ “إيران لن تكون البادئة في أيّ حرب لكنها ستدافع بقوة عن سيادتها”، مضيفاً: “قد يتمكّن الأعداء من بدء الحرب ضدّ إيران لكنهم لن يكونوا قادرين على إنهائها”.
 ولفت غريب آبادي، إلى أنّ “آثار الحرب ضدّ ايران لن تقتصر على طرفيها”.
وخلال مشاركته في اجتماع حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة، قال إنّ “أعداء إيران هُزموا في عدوانهم، لذا أرادوا التمهيد لعدوان عسكري آخر عبر إثارة الفوضى والاضطرابات ومصادرة الاحتجاجات السلمية”.
وشدّد في هذا السياق، على أنّ “إيران والشعب الإيراني سيقفون بحزم ضدّ أيّ مؤامرة”.
وأكد غريب آبادي على أنّ حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الطاقة النووية السلمية حق أصيل وغير قابل للتفاوض وملزم بموجب القانون الدولي، مشدداً على أنه لا يجوز تعليق هذا الحق أو إنكاره تعسفاً.

وأوضحت إيران التزامها بالدبلوماسية والحوار كسبيل أساسي لخفض التصعيد وتحقيق الأمن المستدام، مشيرة إلى أن الجهود الدبلوماسية الجارية في جنيف، والتي ستستمر الخميس المقبل، تفتح فرصة جديدة لمعالجة الخلافات وبناء الثقة، شريطة أن تقوم المفاوضات على الاحترام المتبادل والمعاملة العادلة والتطبيق غير الانتقائي للمعايير الدولية.
ويوم الثلاثاء، أفاد مسؤول أميركي رفيع لموقع “أكسيوس”، بأنّ الأميركيين مستعدون لعقد جولة أخرى من المحادثات مع إيران، يوم الخميس المقبل في جنيف، “إذا تلقّوا اقتراحاً إيرانياً مفصّلاً بشأن اتفاق نووي خلال الساعات الـ48 المقبلة”.

