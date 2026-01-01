قرار ترامب بضرب إيران سيعتمد على تقييمات ويتكوف وكوشنر لنوايا طهران حول الصفقة النووية

وكالات / سما/

سيعتمد قرار الرئيس دونالد ترامب حول الضربات المحتملة ضد إيران على تقييم مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر لنوايا طهران حول الصفقة النووية.

أفادت بذلك صحيفة الغارديان نقلا عن مصادر، وقالت: “سيعتمد قرار دونالد ترامب بإصدار أوامر بشن غارات جوية على إيران جزئيا على تقييم المبعوثين الخاصين لترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما إذا كانت طهران تماطل في عقد صفقة بالتخلي عن قدراتها النووية”.

في وقت سابق ذكرت وكالة بلومبرغ، أن ويتكوف وكوشنر سيسافران إلى جنيف هذا الأسبوع لجولة جديدة من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

جرت مفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني في 17 فبراير في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية بجنيف.

وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما ترأس الوفد الأمريكي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. وصف عراقجي المحادثات بأنها بناءة وجادة، وقال إن الطرفين وضعا مبادئ أساسية يُبنى عليها عملهما في إطار الاتفاق.