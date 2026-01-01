كشف تفاصيل خطة دولية بـ 10 مليارات دولار لإعمار غزة.. مشاريع عاجلة للسكان ومنشآت رياضية عالمية

وكالات - سما-

كشف المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، عن ملامح المرحلة المقبلة لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى أن الجهود الدولية بدأت تأخذ طابعاً تنفيذياً ملموساً.

وأكد ويتكوف أن التركيز الأساسي في هذه المرحلة سينصب على قطاعات حيوية تمس حياة السكان بشكل مباشر، وفي مقدمتها الإسكان والبنية التحتية.

وأوضح المبعوث الأمريكي في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام دولية أن الميزانية التي تم حشدها حتى الآن تهدف إلى معالجة آثار الدمار الواسع الذي لحق بالقطاع. وتتضمن الخطة مسارات متوازية تبدأ بإزالة الركام وتجهيز الأراضي لعمليات البناء الجديدة وتشييد وحدات سكنية حديثة.

تأتي هذه التحركات عقب الاجتماع التأسيسي الأول لما يُعرف بـ ‘مجلس السلام’ الذي عُقد في العاصمة واشنطن برعاية مباشرة من الإدارة الأمريكية. وقد أعلن خلال هذا الاجتماع عن نجاح الجهود الدولية في جمع مبلغ أولي قدره 10 مليارات دولار مخصصة لعمليات الإغاثة والإعمار.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن المساهمات العربية والإسلامية شكلت العمود الفقري لهذا التمويل، حيث قدمت دول المنطقة أكثر من 7 مليارات دولار. وشملت قائمة الدول المساهمة كلاً من السعودية وقطر والكويت والإمارات والمغرب والبحرين، بالإضافة إلى دول إسلامية أخرى مثل كازاخستان وأذربيجان.

وفي سياق متصل، برزت الرياضة كأحد المحاور الأساسية في خطة الإعمار، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين ‘مجلس السلام’ والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وتهدف هذه الشراكة إلى استخدام الرياضة كأداة للتنمية الاجتماعية والنفسية للأجيال الناشئة في قطاع غزة، وفق صحيفة “القدس” المحلية.

وتتضمن المشاريع الرياضية الطموحة بناء 50 ملعباً مصغراً موزعة بالقرب من المدارس والتجمعات السكنية لضمان وصول الأطفال إليها بسهولة. كما سيتم إنشاء 5 ملاعب ذات مقاييس دولية كاملة في أحياء مختلفة من القطاع لتنشيط الحركة الرياضية المحلية.

ومن أبرز ملامح الخطة الرياضية، تأسيس أكاديمية متطورة تابعة للفيفا تهدف إلى اكتشاف وتطوير المواهب الكروية في غزة وفق معايير عالمية. كما سيتم البدء في تشييد ملعب وطني جديد يتسع لـ 20 ألف متفرج، ليكون صرحاً رياضياً قادراً على استضافة الفعاليات الكبرى.

وقد تم تخصيص ميزانية مستقلة لهذه المشاريع الرياضية بلغت نحو 75 مليون دولار، تم جمعها لضمان تنفيذ المنشآت بأعلى جودة ممكنة. ويرى القائمون على المشروع أن هذه الخطوة ستساهم في خلق بيئة إيجابية للشباب الفلسطيني بعيداً عن أجواء الصراع.

وعلى صعيد النقل والمواصلات، كشف ويتكوف عن خطط لتطوير منظومة نقل جماعي حديثة تهدف إلى تسهيل حركة المواطنين داخل مدن القطاع وبين محافظاته. وستعتمد هذه المنظومة على تقنيات تساهم في تقليل الازدحام وتوفير بدائل آمنة وسريعة للتنقل اليومي.

ورغم التفاؤل الذي تبديه الإدارة الأمريكية، إلا أن تقارير دولية صادرة عن البنك الدولي تشير إلى أن حجم الدمار يتطلب ميزانيات أضخم بكثير. وتقدر هذه التقارير أن التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار الشاملة قد تتجاوز حاجز 50 مليار دولار على مدار العقد القادم.

وتواجه خطة ‘مجلس السلام’ تحديات لوجستية وسياسية معقدة، لا سيما فيما يتعلق بآليات إدخال المواد الإنشائية وضمان وصول المساعدات لمستحقيها. وتسعى المصادر الدولية إلى وضع بروتوكولات صارمة لضمان تدفق الأموال والمواد بعيداً عن أي عوائق أمنية أو سياسية.

وختم ويتكوف تصريحاته بالإشارة إلى أن الأشهر القادمة ستكون حاسمة في اختبار مدى قدرة الأطراف الدولية على تجاوز العقبات الجوهرية. ويظل ملف نزع السلاح وضمان الاستقرار الأمني من أبرز القضايا التي يسعى مجلس السلام لمعالجتها لضمان استدامة مشاريع الإعمار.