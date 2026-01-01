  1. الرئيسية
مصادر لبنانية: حزب الله قدم ضمانات بأنه لن ينضم إلى الحرب في إيران

الثلاثاء 24 فبراير 2026 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر لبنانية: حزب الله قدم ضمانات بأنه لن ينضم إلى الحرب في إيران



بيروت /سما/

ذكرت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية أن رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، نقل إلى رؤساء الحكومات ضمانات من حزب الله بأن الحزب لن تشارك أو تنضم إلى الحرب لمساعدة إيران إذا تعرضت لهجوم من الولايات المتحدة.

وصرح رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام للصحيفة بأنه في حال قبول الضمانات، فسيتم الترحيب بها، لكنه أعرب عن قلقه إزاء تصريحات نعيم قاسم، زعيم حزب الله، التي أكد فيها أن الحزب لن يكون محايداً في حال وقوع هجوم.

ودعا سلام حزب الله إلى عدم جر لبنان إلى "مغامرة جديدة"، مشدداً على أن البلاد دفعت ثمناً باهظاً في الماضي.

