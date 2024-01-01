قصف مدفعي برفح والتفاح وتفجير مربعات سكنية والأمطار تغرق خيام النازحين في مختلف مناطق قطاع غزة

غزة/سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ١٣٨ في مختلف مناطق قطاع غزة .

واعلن الدفاع المدني انه تلقى عدة نداءات استغاثة حول غرق خيام للنازحين الليلة بفعل شدة الأمطار.

وأكد قيامه بانقاذ عدداً من العائلات بعد غرق خيامها في مواصي خانيونس جنوبي القطاع

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى اصابات في صفوف المواطنين عدا عن تفجير مربعات سكنية.

وأطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بشكل مكثف شرقي مدينة خان يونس وشمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح شرق مدينة غزة.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

الاحصائيات

وبلغ اجمالي ما وصل مشافي قطاع غزة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية شهيد و ٨ اصابات.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ٦١٥ اضافة إلى

١٦٥١ مصاب وإجمالي حالات الانتشال: ٧٢٦ شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٢٠٧٣ شهيد و ١٧١٧٤٩ مصاب.