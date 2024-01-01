  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يهدد إيران ويدعو إلى "رص الصفوف": نحن امام ايام وساعات مصيرية ..

الإثنين 23 فبراير 2026 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يهدد إيران ويدعو إلى "رص الصفوف": نحن امام ايام وساعات مصيرية ..



توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إيران بالرد بقوة لا يمكن تخيلها إذا هاجمت إسرائيل، بينما دعا المواطنين إلى "رص الصفوف".

وقال نتنياهو: "إننا نمر بأيام معقدة، ونحن مستعدون لكل سيناريو. لقد أوضحت ونقلت رسالة للنظام الإيراني مفادها أنه إذا ارتكبوا الخطأ الذي قد يكون الأقسى في تاريخهم وهاجموا دولة إسرائيل، فسنرد بقوة لا يمكنهم حتى تخيلها".

وتابع نتنياهو: "هذا ليس وقت الجدال، في تلك الأيام، عشية عيد المساخر (البوريم)، تماما كما في هذا الوقت، يجب رص صفوف الشعب والوقوف كتفاً بكتف. أنا واثق في قوتنا وفي مقاتلينا ومقاتلاتنا".

كانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، قد أفادت في وقت سابق، الاثنين، برصد طائرات أميركية للتزود بالوقود في مطار بن غوريون الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة أن رصد هذه الطائرات يأتي في إطار الحشد العسكري الأميركي الواسع في الشرق الأوسط.

وكان مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية قد أفاد في وقت سابق، الاثنين، بأن الوزارة أمرت الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة السفارة الأميركية في بيروت.

وقال مسؤول في الخارجية، اشترط عدم كشف هويته، إن وزير الخارجية ماركو روبيو لا يزال يخطط للسفر إلى إسرائيل، إلا أن الجدول الزمني للزيارة عرضة للتغيير.

الأكثر قراءة اليوم

5000 شرطي فلسطيني وقوة دولية بـ20 ألف جندي في طريقهم لغزة

سموتريتش: إنذار قريب لحماس وإلا سنتحرك بشرعية دولية

العائدون إلى غزة يروون تفاصيل إجراءات الاحتلال الاسرائيلي الاستفزازية في معبر رفح خلال شهر رمضان

خطة طوارئ وخلفاء خامنئي حال اغتياله ..كيف تستعد إيران لتلقي ضربة أمريكية محتملة وما دور لاريجاني..

السفارة الأمريكية في بيروت تُجلي عشرات الموظفين بصورة عاجلة ..

احتجاجاً على خطاب مخرج فلسطيني.. وزير البيئة الألماني ينسحب من حفل جوائز "برليناله"

حماس تقترب من حسم هوية رئيس مكتبها السياسي في دورة انتخابية استثنائية

الأخبار الرئيسية

استطلاع فلسطيني : الغالبية تنتقد حماس والسلطة وتدعم لجنة مدنية لإدارة قطاع غزة

IMG_3762

السفارة الأمريكية في بيروت تُجلي عشرات الموظفين بصورة عاجلة ..

لجنة غزة المحلية " التكنوقراط" ستقدم خطة من 20 بنداً لنزع سلاح حماس مارس المقبل

الضربة الاميركية الاسرائيلية القادمة: "إعماء" إيران أولا وتعطيل منظومات الرادار وقدرات الجيش

هنغبي : الفلسطينيون صمدوا طيلة عامين ولم يرفعوا الراية البيضاء رغم مساعدة أمريكا لنا