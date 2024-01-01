  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أكسيوس: سياسة بايدن-هاريس تجاه غزة كلفت الديمقراطيين انتخابات 2024

الإثنين 23 فبراير 2026 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكسيوس: سياسة بايدن-هاريس تجاه غزة كلفت الديمقراطيين انتخابات 2024



القدس المحتلة/سما/

توصل مسؤولون ديمقراطيون، شاركوا في إعداد تقرير سري لتقييم خسارة الحزب في انتخابات 2024، إلى أن المرشحة كامالا هاريس فقدت الدعم بسبب نهج إدارة بايدن تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبحسب التقرير الذين كشفه موقع "أكسيوس"، فإن أبحاث اللجنة الوطنية الديمقراطية حول أسباب الخسارة لا تزال طي الكتمان، بعد أن قرر قادة الحزب العام الماضي عدم نشرها، نظراً لحساسية نتائجها واحتمال إثارتها انقسامات داخل الحزب وخارجه.

ويشهد الحزب الديمقراطي انقساما واضحا بشأن إسرائيل، حيث يتبنى التيار التقدمي مواقف أكثر انتقادا لإسرائيل في حربها على غزة، بينما يدعم معتدلون كثيرون استمرار الدعم الأمريكي القوي لها.

وخلال حملتها القصيرة، حاولت هاريس الموازنة بين دعم إسرائيل والدعوة إلى وقف إطلاق النار، مع إبداء التعاطف مع المدنيين الفلسطينيين والأسرى الإسرائيليين.

وأجرى مساعدو اللجنة الوطنية الديمقراطية الذين أعدوا التقرير اجتماعا مغلقا مع مجموعة "مشروع معهد الشرق الأوسط لتفاهم السياسات" المؤيدة للفلسطينيين، حيث أبلغهم نشطاء أن دعم إدارة بايدن-هاريس لإسرائيل "أضعف تأييد الشباب والتقدميين للحزب".

وقال متحدث باسم المجموعة إن اللجنة أبلغتهم بأن بياناتها أظهرت أن سياسة غزة كانت "عاملا سلبيا صافيا" في انتخابات 2024. وأكدت مصادر أخرى داخل المنظمة أن اللجنة خلصت إلى الاستنتاج ذاته، وأن المسؤولين الديمقراطيين رأوا أن القضية أضرت بمكانة الحزب لدى بعض الناخبين.

وتتهم المجموعة المؤيدة للفلسطينيين اللجنة الوطنية الديمقراطية بحجب التقرير جزئيا بسبب نتائجه المتعلقة بإسرائيل، وهو ما نفاه متحدث باسم اللجنة، مؤكدا أن قرار عدم النشر جاء لتجنب تشتيت الجهود عن الاستعداد للانتخابات المقبلة.

الأكثر قراءة اليوم

5000 شرطي فلسطيني وقوة دولية بـ20 ألف جندي في طريقهم لغزة

سموتريتش: إنذار قريب لحماس وإلا سنتحرك بشرعية دولية

العائدون إلى غزة يروون تفاصيل إجراءات الاحتلال الاسرائيلي الاستفزازية في معبر رفح خلال شهر رمضان

خطة طوارئ وخلفاء خامنئي حال اغتياله ..كيف تستعد إيران لتلقي ضربة أمريكية محتملة وما دور لاريجاني..

السفارة الأمريكية في بيروت تُجلي عشرات الموظفين بصورة عاجلة ..

احتجاجاً على خطاب مخرج فلسطيني.. وزير البيئة الألماني ينسحب من حفل جوائز "برليناله"

حماس تقترب من حسم هوية رئيس مكتبها السياسي في دورة انتخابية استثنائية

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يهدد إيران ويدعو إلى "رص الصفوف": نحن امام ايام وساعات مصيرية ..

استطلاع فلسطيني : الغالبية تنتقد حماس والسلطة وتدعم لجنة مدنية لإدارة قطاع غزة

IMG_3762

السفارة الأمريكية في بيروت تُجلي عشرات الموظفين بصورة عاجلة ..

لجنة غزة المحلية " التكنوقراط" ستقدم خطة من 20 بنداً لنزع سلاح حماس مارس المقبل

الضربة الاميركية الاسرائيلية القادمة: "إعماء" إيران أولا وتعطيل منظومات الرادار وقدرات الجيش