  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السفارة الأمريكية في بيروت تُجلي عشرات الموظفين بصورة عاجلة ..

الإثنين 23 فبراير 2026 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفارة الأمريكية في بيروت تُجلي عشرات الموظفين بصورة عاجلة ..



القدس المحتلة/سما/

شهدت الساحة الإقليمية يوم الإثنين تحركات أمنية ودبلوماسية متسارعة، عكست تصاعداً في منسوب التوتر؛ ففي الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة تقليص حضورها الدبلوماسي في لبنان، بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن خطط عملياتية طويلة الأمد لمواجهة محتملة مع إيران وحزب الله.

إجلاء أمريكي احترازي من بيروت

أفادت مصادر دبلوماسية وقناة LBCI اللبنانية بأن السفارة الأمريكية في بيروت أجلت، يوم الإثنين (23 فبراير 2026)، العشرات من موظفيها عبر مطار رفيق الحريري الدولي.

وتأتي هذه الخطوة كإجراء "احترازي" في ظل التوقعات بتصعيد إقليمي وشيك، وذلك تزامناً مع تحذيرات أمنية طالبت الرعايا الأمريكيين بتوخي الحذر والابتعاد عن مناطق التجمعات الكبرى.

إسرائيل: روتين الطوارئ و"النفس الطويل"

على الجانب الآخر، كشفت تقييمات هيئة الأركان العامة في جيش الاحتلال عن استراتيجية جديدة لإدارة الأزمة، تهدف إلى الحفاظ على الجاهزية دون استنزاف القوات.

وتعكف الاستخبارات العسكرية على حصر مواقع استراتيجية داخل إيران وتفعيل غرفة عمليات مشتركة لكافة الجبهات.

وتواصل ألوية النخبة (غولاني والمظليين) تدريبات مكثفة في الجولان المحتل تحاكي اجتياحاً برياً لجنوب لبنان.

ورفعت منظومات "القبة الحديدية" و"حيتس" درجة استنفارها، مع استمرار تدريبات سلاح الجو على عمليات هجومية بعيدة المدى.

ورغم لغة التهديد الصادرة عن المستوى السياسي، إلا أن التقارير العبرية تشير إلى أن الجيش يفضل حالياً عدم الانجرار إلى استنفار كامل وشامل لتجنب "إرهاق الاحتياط" أو إثارة الذعر العام، مكتفياً بتعزيز القوات على الجبهة الشمالية لتصل إلى ضعف حجمها المعتاد، مع استمرار مراقبة الجبهات الهادئة كالأردن والضفة الغربية تحسباً لأي انفجار مفاجئ.

الأكثر قراءة اليوم

5000 شرطي فلسطيني وقوة دولية بـ20 ألف جندي في طريقهم لغزة

“صواريخ إيران ومضيق هرمز أولى أهداف واشنطن”.. قائد عسكري أمريكي يكشف سيناريو الحرب!

خطة طوارئ وخلفاء خامنئي حال اغتياله ..كيف تستعد إيران لتلقي ضربة أمريكية محتملة وما دور لاريجاني..

العائدون إلى غزة يروون تفاصيل إجراءات الاحتلال الاسرائيلي الاستفزازية في معبر رفح خلال شهر رمضان

حماس تقترب من حسم هوية رئيس مكتبها السياسي في دورة انتخابية استثنائية

احتجاجاً على خطاب مخرج فلسطيني.. وزير البيئة الألماني ينسحب من حفل جوائز "برليناله"

المكسيك : أعمال شغب واسعة بعد مقتل "إل مينتشو" وترحيب أمريكي

الأخبار الرئيسية

لجنة غزة المحلية " التكنوقراط" ستقدم خطة من 20 بنداً لنزع سلاح حماس مارس المقبل

الضربة الاميركية الاسرائيلية القادمة: "إعماء" إيران أولا وتعطيل منظومات الرادار وقدرات الجيش

هنغبي : الفلسطينيون صمدوا طيلة عامين ولم يرفعوا الراية البيضاء رغم مساعدة أمريكا لنا

سموتريتش: إنذار قريب لحماس وإلا سنتحرك بشرعية دولية

العائدون إلى غزة يروون تفاصيل إجراءات الاحتلال الاسرائيلي الاستفزازية في معبر رفح خلال شهر رمضان