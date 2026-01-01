  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الهند تطلب من رعاياها مغادرة إيران فورا

الإثنين 23 فبراير 2026 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهند تطلب من رعاياها مغادرة إيران فورا



وكالات / سما/

أصدرت السفارة الهندية في طهران، يوم الاثنين، تحذيراً عاجلاً لمواطنيها في إيران، تحثهم فيه على مغادرة البلاد فوراً عبر وسائل النقل المتاحة، بما في ذلك الرحلات الجوية التجارية.

ويشير البيان، الصادر عن وزارة الخارجية الهندية، إلى "تطورات الوضع في إيران"، وهو استمرار مباشر وتصعيد للتحذيرات السابقة من السفر التي صدرت خلال شهر يناير/كانون الثاني .

بحسب الوثيقة الرسمية للسفارة، فإن هذا النداء موجه إلى جميع المواطنين الهنود المقيمين في الجمهورية الإسلامية، بمن فيهم الطلاب والحجاج ورجال الأعمال والسياح.

وقد أكدت السفارة مجدداً توجيهاتها الصادرة في 14 يناير/كانون الثاني، وحثت المواطنين والمقيمين من أصل هندي على توخي أقصى درجات الحذر.

وتشمل هذه التوجيهات ضرورة تجنب التواجد في مناطق المظاهرات والاحتجاجات بشكل كامل، والبقاء على اتصال دائم مع البعثة الهندية في إيران، ومتابعة التقارير الإعلامية المحلية عن كثب للاطلاع على آخر المستجدات.

ينضم إعلان الهند إلى سلسلة من التحذيرات المماثلة التي أصدرتها مؤخراً دول أخرى حول العالم، وسط تصاعد التوترات في الجمهورية الإسلامية والمنطقة الأوسع. كما أصدرت دول غربية بارزة، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، توجيهات واضحة تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى إيران، وتطالب من هم موجودون هناك بالفعل بمغادرتها فوراً.

الأكثر قراءة اليوم

5000 شرطي فلسطيني وقوة دولية بـ20 ألف جندي في طريقهم لغزة

“صواريخ إيران ومضيق هرمز أولى أهداف واشنطن”.. قائد عسكري أمريكي يكشف سيناريو الحرب!

خطة طوارئ وخلفاء خامنئي حال اغتياله ..كيف تستعد إيران لتلقي ضربة أمريكية محتملة وما دور لاريجاني..

حماس تقترب من حسم هوية رئيس مكتبها السياسي في دورة انتخابية استثنائية

احتجاجاً على خطاب مخرج فلسطيني.. وزير البيئة الألماني ينسحب من حفل جوائز "برليناله"

المكسيك : أعمال شغب واسعة بعد مقتل "إل مينتشو" وترحيب أمريكي

إسرائيل تصنف منصات فلسطينية كأذرع لـحماس وتحذر من تفجير الأوضاع في القدس

الأخبار الرئيسية

لجنة غزة المحلية " التكنوقراط" ستقدم خطة من 20 بنداً لنزع سلاح حماس مارس المقبل

الضربة الاميركية الاسرائيلية القادمة: "إعماء" إيران أولا وتعطيل منظومات الرادار وقدرات الجيش

هنغبي : الفلسطينيون صمدوا طيلة عامين ولم يرفعوا الراية البيضاء رغم مساعدة أمريكا لنا

سموتريتش: إنذار قريب لحماس وإلا سنتحرك بشرعية دولية

العائدون إلى غزة يروون تفاصيل إجراءات الاحتلال الاسرائيلي الاستفزازية في معبر رفح خلال شهر رمضان