الهند تطلب من رعاياها مغادرة إيران فورا

وكالات / سما/

أصدرت السفارة الهندية في طهران، يوم الاثنين، تحذيراً عاجلاً لمواطنيها في إيران، تحثهم فيه على مغادرة البلاد فوراً عبر وسائل النقل المتاحة، بما في ذلك الرحلات الجوية التجارية.

ويشير البيان، الصادر عن وزارة الخارجية الهندية، إلى "تطورات الوضع في إيران"، وهو استمرار مباشر وتصعيد للتحذيرات السابقة من السفر التي صدرت خلال شهر يناير/كانون الثاني .

بحسب الوثيقة الرسمية للسفارة، فإن هذا النداء موجه إلى جميع المواطنين الهنود المقيمين في الجمهورية الإسلامية، بمن فيهم الطلاب والحجاج ورجال الأعمال والسياح.

وقد أكدت السفارة مجدداً توجيهاتها الصادرة في 14 يناير/كانون الثاني، وحثت المواطنين والمقيمين من أصل هندي على توخي أقصى درجات الحذر.

وتشمل هذه التوجيهات ضرورة تجنب التواجد في مناطق المظاهرات والاحتجاجات بشكل كامل، والبقاء على اتصال دائم مع البعثة الهندية في إيران، ومتابعة التقارير الإعلامية المحلية عن كثب للاطلاع على آخر المستجدات.

ينضم إعلان الهند إلى سلسلة من التحذيرات المماثلة التي أصدرتها مؤخراً دول أخرى حول العالم، وسط تصاعد التوترات في الجمهورية الإسلامية والمنطقة الأوسع. كما أصدرت دول غربية بارزة، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، توجيهات واضحة تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى إيران، وتطالب من هم موجودون هناك بالفعل بمغادرتها فوراً.