الصحة الاسرائيلية : 40% من خضراوات الضفة تسبب السرطان وباركنسون

الإثنين 23 فبراير 2026 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الاسرائيلية : 40% من خضراوات الضفة تسبب السرطان وباركنسون



القدس المحتلة / سما/

زعمت لجنة منبثقة عن وزارة الصحة الإسرائيلية ان الخضراوات المستوردة من الضفة الغربية تُشكل خطرا على الصحة بسبب المبيدات الحشرية وبنسب مرتفعة.

وحذرت وزارة الصحة بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية من أن التعرض لهذه الملوثات قد يُسبب أمراضًا خطيرة، بما في ذلك السرطان وتلف الكبد والكلى، فضلًا عن أضرارٍ جسيمةٍ على نمو الأطفال والرضع والأجنة.

ووفقا لتقرير الصحيفة فإنه وقبل نحو عام ونصف، نشر مراقب الدولة العبرية تقريرا يفيد بأن نسبة العينات التي كشفت عن وجود مخلفات مبيدات غير طبيعية تراوحت بين 27% و40% خلال الفترة من 2015 إلى 2022، مع ازدياد مطرد على مر السنين.

وأضافت زيفا حما ، مديرة إدارة المخاطر بوزارة الصحة الإسرائيلية أن 50% من الخيار المستورد من الضفة مصاب، و49% من الطماطم، و66% من الفلفل الحار.

كما تم العثور على أكثر من خمسة أنواع مختلفة من المبيدات في 13% من المنتجات، واحتوت 14% من العينات على مركبات الفوسفور العضوية السامة للأعصاب، والتي تشكل خطراً على نمو الجنين، وتسبب تشوهات خلقية لدى الرضع والأطفال. ويزيد التعرض لهذه المادة الفعالة من احتمالية الإصابة بمرض باركنسون .

وأكدت أن اختبارين ميدانيين سيبدآن قريبًا، وأن قائمة المزارعين المعتمدين ستُدار إلكترونيًا، وسيتم إجراء عمليات أخذ عينات إضافية عند المعابر بشكل متكرر، وسيتم فرض عقوبات مالية على المخالفين للوائح. سيتم تخزين المنتجات في مستودع حتى ورود نتيجة الاختبار.

