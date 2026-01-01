نتنياهو يعين مستشار ترامب لقيادة حملته الانتخابية القادمة

القدس المحتلة / سما/

بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستعداد رسميًا للحملة الانتخابية المقبلة، واتخذ أولى خطواته المهمة بإعادة تعيين المستشار الاستراتيجي الأمريكي جون ماكلاكلان.

ومن المتوقع أن يتولى ماكلاكلان، الذي سبق أن عمل مع نتنياهو ورافق دونالد ترامب في حملاته الانتخابية، قيادة حملة حزب الليكود في انتخابات هذا العا

وبحسب تلفزيون اسرائيل من المتوقع أن يتم تحديد موعد الانتخابات بناءً على نتائج القضية الأمنية، مع التركيز على إيران.

لكن قد يدفع النجاح العسكري نتنياهو إلى الدعوة لإجراء انتخابات أسرع "لاغتنام الزخم"، في حين أن التطورات الأخرى في غزة أو لبنان قد تدفعها إلى أواخر الصيف.

يفضل نتنياهو الترويج لقضية قانون التجنيد الإجباري في هذا الوقت، حيث يتركز الاهتمام العام على الجبهة السياسية والأمنية وإيران، مما يقلل من الانتقادات والاهتمام العام بقضية الإعفاء من التجنيد الإجباري المثيرة للجدل.

كذلك محاولة إعادة الحريديم إلى الحكومة وقانون التجنيد الإجباري

يعمل نتنياهو على إعادة الأحزاب الحريدية (شاس ويهودية التوراة المتحدة) إلى الحكومة، وذلك بسبب الموارد التي يوفرها ذلك يوم الانتخابات، ولمنع حدوث حالة من الحكومات الانتقالية المطولة.

يسعى الائتلاف إلى استئناف المناقشات حول مشروع قانون الإعفاء في لجنة الشؤون الخارجية والامن، وربما في وقت مبكر من الغد.

طُلب من المستشار القانوني للجنة نشر نسخة جديدة من القانون، تتضمن الاتفاقيات مع الحريديم إلى جانب تحفظات المشورة القانونية.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن الهدف من هذه الخطوة ليس بالضرورة التوصل إلى حل نهائي لمسألة التجنيد الإجباري، بل إظهار التقدم الذي سيسمح لأعضاء حزب شاس بالعودة إلى الحكومة قبل الانتخابات، حتى لو كان من المتوقع أن يتم إبطال القانون في نهاية المطاف من قبل المحكمة العليا.

بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من محاولة إعادة حزب شاس إلى الحكومة والائتلاف، تم "إعادة إطلاق" قانون ديري 2 في لجنة الكنيست، من خلال إنشاء اللجنة التي ناقشته في بداية الدورة.

وقال المستشار القانوني للكنيست في لجنة الكنيست: "في غضون ذلك، طرأت تغييرات على مجال التشريع، وتم إلغاء حكومة تصريف الأعمال التي يشير إليها مشروع القانون فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة، وصدر حكمان جديدان. لذلك، اعتقدتُ أنه ينبغي إجراء مناقشة أخرى للقانون؛ لم نمر بمثل هذا الموقف من قبل".

بالإضافة إلى ذلك، سيعود عضو الكنيست يوناتان مشرقي من حزب شاس ليتولى منصب رئيس لجنة الصحة في الكنيست.