معاريف : الكابينت ناقش تطورات المفاوضات الاميركية الايرانية

القدس المحتلة / سما/

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة على التفاصيل إلى وجود توترات عديدة بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن الملف الإيراني.

وفي اجتماع الكابنيت الحربي أمس خُصصت المناقشات بشكل موسع لوضع المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ولتقييم مسارها، هل هو دبلوماسي أم تصعيدي.

وفي تل أبيب تقول الصحيفة ، يُتوقع أنه في الأيام المقبلة، ومع تقديم المقترح الإيراني المُحدث، سيتضح ما إذا كان الطرفان يتجهان نحو جولة أخرى مهمة من المحادثات، أم نحو تدهور الوضع باتجاه الخيار العسكري الذي تفضله وتسعى إليه اسرائيل لتحقيق أهدافها العدوانية في المنطقة.

بحسب التقييم المقدم لاعضاء الكابنيت، سيكون الاختبار الفوري هو مضمون المقترح الذي ستقدمه طهران غدًا. إذا اعتبر الأمريكيون المقترح مُرضيًا، فمن المتوقع عقد جولة ثالثة من المحادثات يوم الخميس، وقد تُشير هذه الجولة إلى اتجاه نحو اتفاق جزئي يركز في مرحلته الأولى على الملف النووي فقط ثم تنتقل لاحقا إلى القضايا الأخرى.

من وجهة نظر واشنطن، اتضح خلال المناقشات أن قضايا الصواريخ الباليستية ووكلاء ايران لم تُهمل، بل ستُناقش في المرحلة الثانية من المحادثات والاتفاق.

وهذا نهج مماثل لما طُبّق في المفاوضات المتعلقة بصفقة الاسرى مع حماس وإنهاء القتال في غزة، حيث يُعتمد ترتيب مؤقت للمضي قدما في حال تعذر التوصل إلى اتفاق شامل.

مع ذلك، تزعم تل أبيب أن قضايا الصواريخ الباليستية والوكلاء ليست مطروحة على الطاولة إطلاقاً من وجهة النظر الإيرانية في هذه المرحلة.

اللافت أن تل أبيب تريد تجريد ايران من كل أسلحتها حتى التي يكفلها القانون الدولي للدول للدفاع عن نفسها .وأكد المسؤولون الإيرانيون أن قضية الصواريخ غير قابلة للتفاوض.