  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الضربة الاميركية الاسرائيلية القادمة: "إعماء" إيران أولا وتعطيل منظومات الرادار وقدرات الجيش

الإثنين 23 فبراير 2026 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضربة الاميركية الاسرائيلية القادمة: "إعماء" إيران أولا وتعطيل منظومات الرادار وقدرات الجيش



القدس المحتلة / سما/

 رجح خبراء في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن أي عمل عسكري محدود تدرسه الإدارة الأمريكية ضد إيران، في حال فشل المسار الدبلوماسي، سيبدأ بضربة تستهدف تعطيل أو تدمير منظومات الرادار الإيرانية، بهدف شل قدرات الجيش الإيراني وتقليص قدرته على الرد، وفقا لموقع "واللا" الاستخباراتي الإسرائيلي.

وفي ظل الحشد العسكري الأمريكي غير المسبوق في الشرق الأوسط خلال فبراير 2026، والذي يشمل نشر حاملات طائرات وغواصات هجومية، أفادت مصادر دفاعية بأن تدمير شبكة الرادارات الإيرانية سيشكّل الخطوة الأولى في أي مواجهة مباشرة، لفتح المجال أمام عمليات عسكرية أوسع".

ويهدف هذا إلى تحييد قدرتهم على بناء صورة جوية، وبالتالي تعطيل أنشطة الجيش الأمريكي، والعمل ليس فقط بطريقة دفاعية بل أيضا بطريقة هجومية.

ووفقاً للخبراء، فإن رأس الحربة في هذا الجهد هو الصاروخ.AGM-88G AARGM-ER يُعرَّف هذا الصاروخ بأنه الأكثر تطوراً اليوم لضرب الدفاعات الجوية.

وهو مزود برأس توجيه متعدد الحساسات يتضمن راداراً متطوراً يسمح له بالتحرك نحو الهدف حتى لو قام المشغل الإيراني بإيقاف تشغيل الرادار لتضليله.

كما أنه مزود بتقنية تخزن معلومات عن آخر موقع جغرافي رصده الرادار، ويستمر في التحرك حتى يتم تدميره.

الصاروخ الإضافي هو: سلاح الهجوم البديل (SiAW)أُطلق عليه لقب "القاتل الصامت" لأنه مُصمم للعمل ضد الرادارات المتنقلة وقاذفات الصواريخ. يُطلق الصاروخ عادةً من طائرات الشبح لزيادة عنصر المفاجأة. أما

السلاح الثالث والأكثر ابتكارًا فهو الصاروخ.AESM دخل هذا النظام الخدمة العملياتية هذا العام.

وتكمن فرادته في قدرته على استهداف النشاط الكهرومغناطيسي على الأرض وفي الجو (بما في ذلك الطائرات). ويمكن القول إن جميع الصواريخ تشكل تهديدًا كبيرًا للإيرانيين، لكن نظام الدفاع الصاروخي المتقدم (AESM) هو الأخطر، إذ يحوّل أي رادار نشط إلى هدف مباشر.

الأكثر قراءة اليوم

5000 شرطي فلسطيني وقوة دولية بـ20 ألف جندي في طريقهم لغزة

“صواريخ إيران ومضيق هرمز أولى أهداف واشنطن”.. قائد عسكري أمريكي يكشف سيناريو الحرب!

خطة طوارئ وخلفاء خامنئي حال اغتياله ..كيف تستعد إيران لتلقي ضربة أمريكية محتملة وما دور لاريجاني..

العائدون إلى غزة يروون تفاصيل إجراءات الاحتلال الاسرائيلي الاستفزازية في معبر رفح خلال شهر رمضان

حماس تقترب من حسم هوية رئيس مكتبها السياسي في دورة انتخابية استثنائية

احتجاجاً على خطاب مخرج فلسطيني.. وزير البيئة الألماني ينسحب من حفل جوائز "برليناله"

المكسيك : أعمال شغب واسعة بعد مقتل "إل مينتشو" وترحيب أمريكي

الأخبار الرئيسية

IMG_3762

السفارة الأمريكية في بيروت تُجلي عشرات الموظفين بصورة عاجلة ..

لجنة غزة المحلية " التكنوقراط" ستقدم خطة من 20 بنداً لنزع سلاح حماس مارس المقبل

هنغبي : الفلسطينيون صمدوا طيلة عامين ولم يرفعوا الراية البيضاء رغم مساعدة أمريكا لنا

سموتريتش: إنذار قريب لحماس وإلا سنتحرك بشرعية دولية

العائدون إلى غزة يروون تفاصيل إجراءات الاحتلال الاسرائيلي الاستفزازية في معبر رفح خلال شهر رمضان