لجنة الانتخابات المركزية: فتح باب الترشح للانتخابات المحلية لمدة اسبوع

رام الله/سما/

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الاثنين فتح مراكز استقبال طلبات الترشح للانتخابات المحلية 2026، اعتبارا من اليوم ولغاية الأول من آذار المقبل، وذلك في 12 موقعا موزعة على جميع مدن الضفة الغربية ومدينة دير البلح.

وأضافت اللجنة أن مكاتبها تستقبل طلبات الترشح يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات الترشح ضمن المدة القانونية المحددة في 421 هيئة محلية.

وفيما يتعلق بهيئة دير البلح، أوضحت اللجنة أن طلبات الترشح متوفرة في مكتبها بدير البلح، وأنها تستقبل الطلبات وفق إجراءات وشروط خاصة تراعي الظروف الخاصة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الانتخابات تمثل محطة مفصلية، كونها المرة الأولى التي ستجرى فيها انتخابات محلية في القطاع منذ العام 2005، وأنها ستعمل على تنفيذ الانتخابات في جميع هيئات القطاع عند توفر الظروف الملائمة لذلك.

وأكدت اللجنة أنها عملت على إنجاز الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لضمان سير عملية استقبال الطلبات بسلاسة في جميع مراكز الاستقبال، بما يشمل تجهيز المقرات، وتدريب الطواقم المختصة، وتوضيح آليات التقديم للمرشحين سواء كانوا أفرادا في المجالس القروية أو ضمن قوائم انتخابية في المجالس البلدية، وذلك بما ينسجم مع أحكام القانون.

وأوضحت اللجنة أن جميع المعلومات المتعلقة بشروط الترشح ونماذج الطلبات والإجراءات التفصيلية متاحة عبر موقعها الإلكتروني، بما يتيح للمرشحين الاطلاع المسبق على المتطلبات القانونية والإدارية قبل التوجه إلى مكاتب اللجنة، تجنبا لأي نقص أو تأخير في استكمال المعاملات.

ووجهت لجنة الانتخابات المركزية دعوة إلى أي مرشح يتعرض لانتهاك يحول دون ممارسته حقه في الترشح او الاقتراع، لتقديم شكوى لدى الهيئة المستقلة لحقوق الانسان – ديوان المظالم، حيث ستتم متابعة الشكوى بالتنسيق مع اللجنة وفقا للإجراءات المعتمدة، بما يكفل حماية الحقوق والحريات العامة.

ودعت اللجنة جميع الراغبين في الترشح إلى تدقيق طلباتهم بعناية، واستكمال جميع الوثائق والمرفقات المطلوبة قبل مراجعة مكاتبها، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتفادي أي إشكالات إجرائية. كما حثت المرشحين على عدم تأجيل تقديم طلباتهم إلى اليوم الأخير من فترة الترشح، مؤكدة أن باب الترشح سيغلق مع انتهاء دوام اليوم الأخير دون أي تمديد، ضمانا لانتظام الجدول الزمني للعملية الانتخابية وإتمام الإجراءات بسهولة ويسر.