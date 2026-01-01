الطقس: انخفاض آخر على درجات الحرارة

رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد اليوم الإثنين، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله بين الحين والأخر زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما وتسقط بإذن الله بين الحين والأخر زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر تأثر البلاد غدا بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله بين الحين والأخر زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو يوم الأربعاء غائما جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن ارتفاع موج البحر.