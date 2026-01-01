الاحتلال يواصل خروقاته .. غارات إسرائيلية ونسف منازل بغزة وخان يونس

غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ137 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وحذرت شبكة المنظمات الأهلية من قيام اسرائيل بتوسيع سيطرتها في قطاع غزة مؤكدة ان جيش الاحتلال يسيطر اليوم على ستين بالمئة من مساحة القطاع مقارنة بـ54 عند بدء وقف إطلاق النار قبل ما يزيد عن أربعة اشهر.

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد مواطنة ببيت لاهيا شمال القطاع وعدد من الإصابات.

وشنت طائرات الاحتلال فجر اليوم غارتين على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة فيما استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق في مدينة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار على حييّ الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه ساحل مدينة غزة، كما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مخيّم البريج وسط قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.