واشنطن ترفض إدانة اغتيال مواطن فلسطيني أمريكي بيد مستوطنين في الضفة

وكالات - سما-

تجنبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدانة اغتيال مواطن فلسطيني أمريكي على يد فرق المستوطنين الإرهابيين يوم الأربعاء شمال القدس في الضفة الغربية.

ورداً على سؤال حول اغتيال نصر الله أبو صيام البالغ من العمر 19 عاماً في هجوم مسلح شنه مستوطنون على قرية مخماس، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الإدارة "ليس لديها أولوية أعلى من سلامة وأمن الأمريكيين".

وأضاف المتحدث: "نحن على علم بوفاة مواطن أمريكي في الضفة الغربية. نتابع الوضع عن كثب، ونحن على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة القنصلية".

وأضاف البيان: "احتراماً لخصوصية العائلة والأحباء خلال هذا الوقت العصيب، ليس لدينا أي تعليق آخر في هذا الوقت".

محافظة القدس

وكانت محافظة القدس اعتبرت استشهاد الشاب نصر الله محمد جمال أبو صيام من قرية مخماس شمال شرق القدس، متأثراً بجروحه الخطيرة التي أُصيب بها برصاص مستعمرين خلال هجوم على القرية عصر الأربعاء، جريمةً مكتملة الأركان تندرج في إطار تصاعد إرهاب مجموعات المستعمرين المنظمة، والذي يجري بحماية وإشراف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت المحافظة في بيان أصدرته، الليلة، أن هذا الاعتداء يأتي ضمن موجة تصعيد خطيرة ينفذها المستعمرون بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، تتسم باستخدام واسع للرصاص الحي، وإطلاق النار المباشر على المواطنين، إلى جانب إحراق المنازل، والاعتداء على المركبات والممتلكات، والاستيلاء على الأراضي تحت ذرائع استعمارية باطلة.

وتجنبت إدارة ترامب إلى حد كبير التعليق على عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

كانت الاستثناءات النادرة لبعض الحوادث هي التي شملت مواطنين أمريكيين، على الرغم من أن هذا لا يبدو هو الحال هذه المرة.