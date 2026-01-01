أرض الصومال توافق رسميًا على منح الولايات المتحدة امتيازا في استغلال معادنها وإقامة قواعد عسكرية

وكالات - سما-

أبدت أرض الصومال استعدادها لمنح الولايات المتحدة امتيازا في استغلال معادنها وإقامة قواعد عسكرية فيها، وفق ما أعلن وزير في الجمهورية المعلنة من طرف واحد لوكالة فرانس برس.

وقال وزير شؤون الرئاسة خضر حسين عبدي “إننا مستعدون لمنح الولايات المتحدة حقوقا حصرية (في مجال المناجم). كما أننا منفتحون على فكرة عرض قواعد عسكرية على الولايات المتحدة”.

وتسعى الجمهورية التي أعلنت استقلالها من طرف واحد عن الصومال في 1991، للحصول على اعتراف بها، بعدما كانت إسرائيل أول من اعترف بها “دولة مستقلة ذات سيادة” في أواخر كانون الأول/ديسمبر.