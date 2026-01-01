  1. الرئيسية
الأحد 22 فبراير 2026 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن : ايران على بعد اسبوع من انتاج قنبلة نووية والرئيس ترامب متعجب من عدم استسلامها حتى الان ..



وكالات - سما-

أكد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أن إيران ربما على بعد أسبوع من صناعة قنبلة نووية وهذا لن نسمح به.

«ويتكوف»: ترامب حقق تقدمًا ملموسًا في التقريب بين روسيا وأوكرانيا


وأضاف المبعوث الأمريكي في تصريحات مثيرة له اليوم ، أن تخصيب إيران لليورانيوم يتجاوز بكثير الأغراض النووية المدنية.


ولفت إلى أن ترامب يضغط على إيران أثناء المحادثات النووية، وأن الرئيس ترامب متعجب من عدم استسلام الإيرانيين، و ترامب أعرب عن غضبه بسبب عدم رد إيران على مطالب واشنطن رغم الضغط العسكري.


وتابع: التقيت نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي بتوجيه من الرئيس ترامب، وأن بهلوي رجل قوي ويهتم ببلده لكن الأمر يتعلق بسياسة الرئيس ترامب وليس بسياسات بهلوي.


وأوضح  أنه باستخدام الأموال التي أعلن الرئيس ترامب تخصيصها لغزة ستكون هناك مشاريع إسكان ونقل جماعي، وباستخدام تلك الأموال أيضا سنتمكن من إزالة الأنقاض وتجهيز غزة لنهضة.
 

