ويتكوف : سيتم توفير مساكن ووسائل نقل جماعي في غزة

غزة / سما /

بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام أنه تم جمع نحو 10 مليارات دولار ضمن مجلس السلام من أجل إعادة إعمار غزة المدمرة إثر الحرب الإسرائيلية، أوضح مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف أن تلك الأموال ستستخدم من أجل توفير مساكن ووسائل نقل جماعي في القطاع الفلسطيني.

وقال ويتكوف خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، اليوم الأحد، إن الأموال التي أعلن ترامب تخصيصها لغزة ستستخدم من أجل تمويل مشاريع إسكان ونقل جماعي في القطاع، ومن أجل إزالة الأنقاض.

أتت تلك التصريحات بعدما عقد مجلس السلام، الذي أسسه الرئيس الأميركي، أول اجتماع له الخميس الماضي في واشنطن، حيث ركز على تمويل إعادة الإعمار في غزة، بعد الانتهاء من نزع سلاح حركة حماس. وقال ترامب خلال الاجتماع إن مجلس السلام سيقدم 10 مليارات دولار لغزة، مؤكداً أن دولاً أسهمت بأكثر من 7 مليارات دولار. وأشار إلى أن "السعودية وقطر والكويت والإمارات، بالإضافة إلى المغرب والبحرين، فضلا عن كازاخستان وأذربيجان وأوزبكستان أسهمت جميعها بأكثر من 7 مليارات دولار في حزمة الإغاثة".

كذلك وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ومجلس السلام اتفاقية شراكة في اليوم عينه من أجل جذب استثمارات من قادة دول ومؤسسات عالمية لدعم خطط التنمية المستدامة في المناطق المتضررة من النزاعات من خلال كرة القدم. وقال الفيفا إن الشراكة تشمل بناء 50 ملعبا مصغرا بالقرب من المدارس والمناطق السكنية في غزة، وخمسة ملاعب كاملة الحجم في عدة أحياء، فضلا عن أكاديمية متطورة تابعة للاتحاد الدولي، وملعب وطني جديد يتسع لعشرين ألف متفرج. فيما أكد ترامب أن الفيفا سيجمع 75 مليون دولار لمشروعات متعلقة بكرة القدم في غزة.

هذا ومن المتوقع أن يفرض نزع سلاح مقاتلي حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية وحجم تمويل إعادة الإعمار وتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي مزقته الحرب تحديات كبيرة أمام المجلس خلال الأشهر المقبلة.

يذكر أن تقييماً أولياً للبنك الدولي كان أفاد سابقاً بأن تكلفة إعمار غزة خلال 10 سنوات، تتجاوز 50 مليار دولار.