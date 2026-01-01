  1. الرئيسية
قنبلة يدوية وإطلاق نار: أربعة مصابين أحدهم بحالة خطيرة بكفر كنا

الأحد 22 فبراير 2026 12:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قنبلة يدوية وإطلاق نار: أربعة مصابين أحدهم بحالة خطيرة بكفر كنا



كفر كنا/سما/

أُصيب أربعة أشخاص السبت جراء إطلاق نار وقنبلة يدوية أُلقيت على منزل في كفر كنا بالجليل الأسفل. وقد اندلع الحادث بسبب خلاف بين عائلات.

وأُصيب أربعة أشخاص، أحدهم بإصابة خطيرة، جراء إطلاق نار وقنبلة يدوية أُلقيت على منزل في كانا

أفاد السكان بأن القنبلة أُلقيت من طائرة مسيّرة. وقد اندلع الحادث بسبب خلاف عائلي، وقالت الشرطة إن قوات متعددة تتواجد في الموقع للبحث عن المشتبه بهم.

وقام مسعفو نجمة داود الحمراء الذين وصلوا إلى موقع الحادث بإجلاء المصابين.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام 52 قتيلا، بينهم 26 منذ بداية الشهر الجاري، و26 خلال كانون الثاني/ يناير الماضي. ومن بين الضحايا 4 أشخاص برصاص الشرطة، وثلاث نساء، وفتَيان دون سنّ 18 عامًا.

