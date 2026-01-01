الجيش الإسرائيلي يعلن الاستنفار : حزب الله والجماعات المسلحة الشيعية تستعد لهجوم محتمل بعد التهديد الأمريكي

بيروت /سما/

رصدت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الأيام الأخيرة نشاطًا غير معتاد في منظومات الصواريخ التابعة لحزب الله في لبنان، خاصة في مجال الصواريخ، في ظل المخاوف من احتمال شن الولايات المتحدة هجومًا على إيران.

وأكدت التقديرات الإسرائيلية أن أي إطلاق صواريخ من حزب الله قد يُضاف إلى صواريخ الحرس الثوري الإيراني و"المليشيات" الشيعية في العراق والحوثيين في اليمن، ما يعكس استعدادات لحملة مواجهة متعددة الجبهات.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر منظومة الصواريخ لدى حزب الله يعيدون تنظيم أنفسهم، بما في ذلك صيانة الصواريخ، الأمر الذي دفع الطائرات الإسرائيلية إلى شن غارات دقيقة في سهل البقاع، استهدفت ثلاث قيادات للحزب وأسفرت عن مقتل ثمانية عناصر من منظومة الصواريخ.

وأكدت المصادر أن زعيم حزب الله، نعيم قاسم، يواجه حالة من التردد حاليًا، فهو ملتزم تجاه النظام الإيراني لكنه يدرك أن أي تدخل لحزبه في مواجهة محتملة قد يؤدي إلى رد إسرائيلي شديد، ويعزز الأصوات اللبنانية المطالبة بتفكيك سلاح الحزب.

وشددت التقديرات الإسرائيلية على أن الجيش يستعد لاحتمالات مواجهة متعددة الجبهات، بما في ذلك إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة من قبل "المليشيات" الشيعية في المنطقة، في ظل ارتفاع وتيرة الاجتماعات العسكرية والأمنية لحزب الله تحت إدارة ضباط إيرانيين من الحرس الثوري، بعضهم متواجد في لبنان منذ فترة، والبعض الآخر وصل مؤخرًا استعدادًا لاحتمال الهجوم الأمريكي على طهران.