  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اسرائيل: فشل المفاوضات بين طهران وواشنطن ونستعد لهجوم إيراني واسع بالصواريخ ..

السبت 21 فبراير 2026 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: فشل المفاوضات بين طهران وواشنطن ونستعد لهجوم إيراني واسع بالصواريخ ..



القدس المحتلة/سما/

حذر جهاز الأمن الإسرائيلي من "سيناريو سيل من الصواريخ الإيرانية" في أعقاب المخاوف من فشل المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وقالت مصادر أمنية، مساء اليوم السبت، إن قيادة الجبهة الداخلية وسلاح الجو الإسرائيلي يتخذان استعدادات شاملة لمواجهة هجوم صواريخ باليستية محتمل، قادمة مباشرة من إيران أو عبر أطراف في اليمن والعراق ولبنان.

وأوضح التقرير أن الاستعدادات تشمل تعزيز قدرات الرصد والدفاع الصاروخي، مع وصول طائرات نقل إلى قواعد الشرق الأوسط لتقوية منظومات الكشف والرادارات والدفاع الجوي.

وأضافت المصادر أن قيادة الجبهة الداخلية برئاسة اللواء شاي كلفر عقدت سلسلة من تقييمات الوضع، وفي ذروتها مؤتمر واسع ضم رؤساء قطاع الصحة، ومديري المستشفيات، ومنظمات الطوارئ والإغاثة، ومديري البنى التحتية، لوضع خطط لضمان استمرارية العمل تحت هجوم شامل.

وفي الوقت نفسه، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي عمليات لتأمين القواعد والمنظومات التكنولوجية، بهدف الحفاظ على الجاهزية العملياتية في حال وقوع هجوم صاروخي.

كما عززت القوات الأمريكية انتشار أنظمة الدفاع في المنطقة، وشمل ذلك بطاريات "ثاد" و"باتريوت" و"إيجيس" على السفن وربط الرادارات المتقدمة لتحسين زمن الإنذار وقدرة الاعتراض، ضمن مظلة دفاعية مشتركة مع الجيش الإسرائيلي.

وقال مسؤولون إن التقديرات تشير إلى أن أي هجوم بهذا الحجم سيكون متعدد الساحات، وقد يتطلب تنسيقًا كاملًا بين الدفاعات الإسرائيلية والأمريكية للتعامل معه، وسط مخاوف من تصعيد محتمل في حال فشل المفاوضات الدولية مع طهران.

الأكثر قراءة اليوم

سفير امريكا في اسرائيل يفجر قنبلة عن حق إسرائيل بامتلاك سوريا ولبنان والأردن وجزء من السعودية والعراق ومصر

العدوان سيُغيِّر الشرق الأوسط ..ضابط الاستخبارات الأمريكيّ ريتر: يُمكِن لإيران إرسال حاملة الطائرات لقاع المحيط..

مجزرة بشعة..عشرات الشهداء والجرحى بغارات إسرائيلية عنيفة على “بعلبك” شرقي لبنان ثالث أيام رمضان..

بحبح: “حماس” مستعدة للتفاوض على سلاحها مع ضمانات سلامة عناصرها وإسرائيل تخشى صواريخ إيران والحرب تقترب

ترامب يأمر الجيش الأمريكي بالاستعداد لاسقاط النظام الإيراني واغتيال قادته

إسرائيل : 6 قنابل ألقيت بشكل متزامن في هجوم شرق لبنان بواسطة مقاتلات وصلت بسرية

بأكثر من 60 طائرة مقاتلة: انتشار عسكري أمريكي في قاعدة بالأردن

الأخبار الرئيسية

مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي : لا تزال هناك خطة لتدمير إسرائيل

اعلام عبري: إسرائيل عبر سلاح الجو وجهاز المخابرات العسكرية ستؤدي “دورا محوريا” في هجوم أمريكي متوقع على إيران..

العدوان سيُغيِّر الشرق الأوسط ..ضابط الاستخبارات الأمريكيّ ريتر: يُمكِن لإيران إرسال حاملة الطائرات لقاع المحيط..

بحبح: “حماس” مستعدة للتفاوض على سلاحها مع ضمانات سلامة عناصرها وإسرائيل تخشى صواريخ إيران والحرب تقترب

السلطة الفلسطينية ترحب بإنشاء مكتب ارتباط مع "مجلس السلام" لتنسيق إدارة قطاع غزة