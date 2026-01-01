اسرائيل: فشل المفاوضات بين طهران وواشنطن ونستعد لهجوم إيراني واسع بالصواريخ ..

القدس المحتلة/سما/

حذر جهاز الأمن الإسرائيلي من "سيناريو سيل من الصواريخ الإيرانية" في أعقاب المخاوف من فشل المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وقالت مصادر أمنية، مساء اليوم السبت، إن قيادة الجبهة الداخلية وسلاح الجو الإسرائيلي يتخذان استعدادات شاملة لمواجهة هجوم صواريخ باليستية محتمل، قادمة مباشرة من إيران أو عبر أطراف في اليمن والعراق ولبنان.

وأوضح التقرير أن الاستعدادات تشمل تعزيز قدرات الرصد والدفاع الصاروخي، مع وصول طائرات نقل إلى قواعد الشرق الأوسط لتقوية منظومات الكشف والرادارات والدفاع الجوي.

وأضافت المصادر أن قيادة الجبهة الداخلية برئاسة اللواء شاي كلفر عقدت سلسلة من تقييمات الوضع، وفي ذروتها مؤتمر واسع ضم رؤساء قطاع الصحة، ومديري المستشفيات، ومنظمات الطوارئ والإغاثة، ومديري البنى التحتية، لوضع خطط لضمان استمرارية العمل تحت هجوم شامل.

وفي الوقت نفسه، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي عمليات لتأمين القواعد والمنظومات التكنولوجية، بهدف الحفاظ على الجاهزية العملياتية في حال وقوع هجوم صاروخي.

كما عززت القوات الأمريكية انتشار أنظمة الدفاع في المنطقة، وشمل ذلك بطاريات "ثاد" و"باتريوت" و"إيجيس" على السفن وربط الرادارات المتقدمة لتحسين زمن الإنذار وقدرة الاعتراض، ضمن مظلة دفاعية مشتركة مع الجيش الإسرائيلي.

وقال مسؤولون إن التقديرات تشير إلى أن أي هجوم بهذا الحجم سيكون متعدد الساحات، وقد يتطلب تنسيقًا كاملًا بين الدفاعات الإسرائيلية والأمريكية للتعامل معه، وسط مخاوف من تصعيد محتمل في حال فشل المفاوضات الدولية مع طهران.