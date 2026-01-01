  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بزشكيان: القوى الأجنبية تحاول إجبار ايران على الاستسلام لكنها لن تستسلم للضغوط

السبت 21 فبراير 2026 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
بزشكيان: القوى الأجنبية تحاول إجبار ايران على الاستسلام لكنها لن تستسلم للضغوط



طهران / وكالات /

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، إن القوى الأجنبية تحاول إجبار بلاده على الاستسلام، لكنها لن تستسلم للضغوط والصعوبات.
جاء ذلك في كلمة خلال مراسم تكريم الحائزين على ميداليات الألعاب البارالمبية بطهران، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.
وأكد بزشكيان الوحدة الوطنية والتضامن والصمود في مواجهة الصعوبات، وأضاف مخاطبا الرياضيين “يحاول العالم بجبن واستبداد إجبارنا على الاستسلام، ولكن اعلموا أننا لن نستسلم للصعوبات كما لم تستسلموا أنتم”.
ومنذ أسابيع تقوم الولايات المتحدة وبتحريض من إسرائيل بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن “وكلائها بالمنطقة”.

وترى طهران أن واشنطن وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

الأكثر قراءة اليوم

سفير امريكا في اسرائيل يفجر قنبلة عن حق إسرائيل بامتلاك سوريا ولبنان والأردن وجزء من السعودية والعراق ومصر

العدوان سيُغيِّر الشرق الأوسط ..ضابط الاستخبارات الأمريكيّ ريتر: يُمكِن لإيران إرسال حاملة الطائرات لقاع المحيط..

مجزرة بشعة..عشرات الشهداء والجرحى بغارات إسرائيلية عنيفة على “بعلبك” شرقي لبنان ثالث أيام رمضان..

بحبح: “حماس” مستعدة للتفاوض على سلاحها مع ضمانات سلامة عناصرها وإسرائيل تخشى صواريخ إيران والحرب تقترب

ترامب يأمر الجيش الأمريكي بالاستعداد لاسقاط النظام الإيراني واغتيال قادته

إسرائيل : 6 قنابل ألقيت بشكل متزامن في هجوم شرق لبنان بواسطة مقاتلات وصلت بسرية

بأكثر من 60 طائرة مقاتلة: انتشار عسكري أمريكي في قاعدة بالأردن

الأخبار الرئيسية

اسرائيل: فشل المفاوضات بين طهران وواشنطن ونستعد لهجوم إيراني واسع بالصواريخ ..

مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي : لا تزال هناك خطة لتدمير إسرائيل

اعلام عبري: إسرائيل عبر سلاح الجو وجهاز المخابرات العسكرية ستؤدي “دورا محوريا” في هجوم أمريكي متوقع على إيران..

العدوان سيُغيِّر الشرق الأوسط ..ضابط الاستخبارات الأمريكيّ ريتر: يُمكِن لإيران إرسال حاملة الطائرات لقاع المحيط..

بحبح: “حماس” مستعدة للتفاوض على سلاحها مع ضمانات سلامة عناصرها وإسرائيل تخشى صواريخ إيران والحرب تقترب