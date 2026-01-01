  1. الرئيسية
بأكثر من 60 طائرة مقاتلة: انتشار عسكري أمريكي في قاعدة بالأردن

السبت 21 فبراير 2026 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بأكثر من 60 طائرة مقاتلة: انتشار عسكري أمريكي في قاعدة بالأردن



وكالات / سما/

كشفت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن أكثر من 80 طائرة نقل قد وصلت أيضا إلى قاعدة القوات الجوية الأردنية ، وأن أنظمة دفاع جوي جديدة قد تم نشرها هناك للتعامل مع الصواريخ الإيرانية.

بحسب تحليل الصور، أفادت التقارير بأن القاعدة الأردنية تضم أكثر من 60 طائرة مقاتلة، أي ثلاثة أضعاف العدد المعتاد، بما في ذلك طائرات الشبح المتطورة من طراز إف-35. 

كما أفادت التقارير بأن ما لا يقل عن 68 طائرة نقل هبطت في القاعدة منذ يوم الأحد، وتم تركيب أنظمة دفاع جوي جديدة للحماية من الصواريخ الإيرانية. 

وأشار مسؤولون أردنيون إلى أن نشر القوات يأتي في إطار اتفاقية الدفاع مع الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية أنه يدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة للضغط على طهران في إطار المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

وتؤكد دول المنطقة، بما فيها الأردن والسعودية والإمارات، أنها لن تسمح بشن هجوم على إيران من أراضيها، وتأمل أن تمنع الاتصالات الدبلوماسية تصعيداً عسكرياً واسع النطاق.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت تقارير، استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية، أن القاعدة نفسها في الأردن تضم 18 طائرة شبحية من طراز إف-35 إلى جانب ست طائرات مقاتلة للحرب الإلكترونية من طراز إي إيه-18. 

وبالإضافة إلى القاعدة الأردنية، تحتفظ الولايات المتحدة بقواعد أخرى في الشرق الأوسط: في قطر، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وقد وصلت إليها عشرات الطائرات الشبحية من طراز إف-35 وطائرات إف-15 وإف-16 المقاتلة خلال الشهر الماضي .

