سفير امريكا في اسرائيل يفجر قنبلة عن حق إسرائيل بامتلاك سوريا ولبنان والأردن وجزء من السعودية والعراق ومصر

السبت 21 فبراير 2026 01:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

قال سفير الولايات المتحدة لدى تل أبيب مايك هاكابي إن إسرائيل تملك حقا دينيا بالسيطرة على معظم أراضي الشرق الأوسط.​

وخلال مقابلة في تل أبيب، سأل الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، السفير عن مفهوم "إسرائيل الكبرى"، منوها بسفر التكوين 15، الذي يصف حوار الله مع إبراهيم حول هبة الأرض "من النيل إلى الفرات"، واستفسر الصحفي عما إذا كان هاكابي يوافق على فكرة أن لإسرائيل الحق في أراضٍ تشمل الأردن وسوريا ولبنان الحالية، بالإضافة إلى أجزاء من السعودية والعراق.

وأضاف السفير في المقابلة مع كارلسون: "سيكون من الجيد لو أنهم (إسرائيل) استولوا على كل شيء (الشرق الأوسط بأكمله)".

في الأشهر الأخيرة، كثّف كارلسون بشكل ملحوظ انتقاداته لإسرائيل والسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، واصفا الدعم غير المشروط لإسرائيل بأنه "فيروس عقلي". كما اتهم الصحفي، سلطات واشنطن بحماية حدود غريبة وتجاهل مصالح المسيحيين في المنطقة.

يوم الأربعاء الماضي، تحدث كارلسون عن احتجازه من قبل السلطات الإسرائيلية لاستجوابه بعد تسجيل مقابلة مع السفير الأمريكي مايك هاكابي في تل أبيب.

وقال كارلسون لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن المسؤولين الإسرائيليين صادروا جواز سفره في مطار بن غوريون بعد وقت قصير من المقابلة، واقتادوه مع مرافقيه إلى غرفة استجواب.

لكن سلطات الطيران الإسرائيلية قالت إنه لم يتم احتجاز كارلسون لدى مغادرته مطار بن غوريون.

وأشارت السلطات الإسرائيلية إلى أنهم طرحوا على كارلسون عدة أسئلة معيارية (روتينية) كجزء من الإجراءات الأمنية القائمة .

