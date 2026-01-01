  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مجزرة بشعة..عشرات الشهداء والجرحى بغارات إسرائيلية عنيفة على “بعلبك” شرقي لبنان ثالث أيام رمضان..

الجمعة 20 فبراير 2026 11:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجزرة بشعة..عشرات الشهداء والجرحى بغارات إسرائيلية عنيفة على “بعلبك” شرقي لبنان ثالث أيام رمضان..



بيروت /سما/

استشهد  14 لبنانيا وأصيب 40 آخرون، الجمعة، إثر سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق شرقي لبنان، في ثالث أيام شهر رمضان.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على سهلي بلدتي قصرنبا وتمنين التحتا، في قضاء بعلبك.
كما استهدفت غارة مبنى قرب مؤسسة “القرض الحسن” المالية على الطريق السريع بمدينة رياق، التابعة لقضاء بعلبك، ما أدى إلى تدميره بالكامل، بحسب الوكالة.

وحسب ذات المصدر، شن الطيران الإسرائيلي 3 غارات أخرى على منطقة محلة الشعرة، عند سفوح سلسلة جبال لبنان الشرقية، في قضاء بعلبك.
وبشأن حصيلة الغارات، أفادت الوكالة اللبنانية، بأن الغارة على المبنى في رياق، أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة عدد لم تحدده من الجرحى.
ولم تقدم الوكالة أي رقم عن حصيلة باقي الغارات، غير أن مصادر طبية أفادت ، بأن الغارات أسفرت عن 14 شهيدا و 40 جريحا.

من جانبه، أقر الجيش الإسرائيلي بشن هجوم على منطقة بعلبك في لبنان، مدعيا أنه استهدف “مقرات تابعة لحزب الله، كانت تستخدم من قبل عناصره للدفع بمخططات ضد قوات جيش الدفاع وإسرائيل”.

الأكثر قراءة اليوم

وثيقة داخلية لمركز التنسيق الاميركي تكشف: إعادة إعمار غزة جارية وتم ازالة مليون طن من الأنقاض ..

رغم رفض نتنياهو القاطع.. إعلام عبري يكشف عن مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة

معاريف : السرية القصوى تسبق خطوة إسرائيل تجاه إيران بينها خطة "إغلاق الكابينت"

واشنطن تستعين بـ”صديق ألماني”.. تفكيك “شيفرة” مناورات هرمز: 5 دول خليجية “خضعت” لأمر إيراني و”التكتيك الصيني” في خدمة “الحرس الثوري”..

بلير: نأمل نزع سلاح “حماس” بالتراضي مقابل انتقالها للعمل السياسي وإعادة إعمار غزة بعد الحرب يحتاج وقتًا

إيران توجه رسالة هامة وعاجلة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مع تصعيد واشنطن تهديداتها لشن هجوم عليها

فيفا ومجلس السلام يقران إنشاء 50 ملعباً في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

ترامب يأمر الجيش الأمريكي بالاستعداد لاسقاط النظام الإيراني واغتيال قادته

واشنطن تستعين بـ”صديق ألماني”.. تفكيك “شيفرة” مناورات هرمز: 5 دول خليجية “خضعت” لأمر إيراني و”التكتيك الصيني” في خدمة “الحرس الثوري”..

واشنطن : وصول المدمرة "يو إس إس ماهان" إلى الشرق الأوسط مع حاملة الطائرات جيرالد فورد

IMG_3709

وثيقة داخلية لمركز التنسيق الاميركي تكشف: إعادة إعمار غزة جارية وتم ازالة مليون طن من الأنقاض ..

بلير: نأمل نزع سلاح “حماس” بالتراضي مقابل انتقالها للعمل السياسي وإعادة إعمار غزة بعد الحرب يحتاج وقتًا