الاوقاف : 100 ألف مصلٍ يؤدون العشاء والتراويح في "الأقصى"

القدس المحتلة/سما/

أدى نحو 100 ألف مصلٍ، مساء اليوم الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن 100 ألف مصل أدوا العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، رغم القيود والإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين، ومنعها المواطنين من الضفة الغربية من الوصول إليه.

ومنعت قوات الاحتلال آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى ظهر اليوم، وأعادت الآلاف عن حاجزي قلنديا، شمال القدس المحتلة، و(300) الفاصل بين مدينتي القدس وبيت لحم.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال عززت من إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس ومحيطها، وعلى بوابات المسجد الأقصى، لمنع وصول المصلين إليه، بينما قامت في الأيام الأخيرة بتسليم أكثر من 300 مقدسي إبعاداً عن المسجد الأقصى خلال الشهر الفضيل.