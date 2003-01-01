هاكابي يحذر: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فان ترامب سيهاجم إيران"

القدس المحتلة/سما/

أوضح السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن الخطوة التالية قد تكون. عسكرية جاء ذلك في مقابلة مع قناة فوكس نيوز.

وقال السفير: "إذا لم يكن هناك اتفاق - والاتفاق يعني وقف تخصيب اليورانيوم النووي ومنع انتشار الصواريخ الباليستية - فلا وجود لاتفاق".

وأضاف هاكابي أن على النظام الإيراني ألا ينسى استعداد الرئيس دونالد ترامب للتدخل عسكرياً .

وقال: "إذا كانوا لا يعتقدون أن الرئيس ترامب سيُقدم على عمل عسكري، فإن ذاكرتهم قصيرة". وتأتي تصريحات السفير وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتهديدات من الولايات المتحدة باللجوء إلى العمل العسكري في حال فشل الجهود الدبلوماسية.

في غضون ذلك، حشدت الولايات المتحدة قوة عسكرية ضخمة في الشرق الأوسط ، بعد أن حذر دونالد ترامب إيران من ضرورة التوصل إلى اتفاق في غضون 15 يومًا كحد أقصى، وإلا "ستحدث أمور سيئة".

ووفقًا لمسؤولين سابقين في البنتاغون وخبراء في الأمن القومي، فإن هذا الحشد الأمريكي كافٍ لشن حملة جوية تستمر لأسابيع، كما أن حجمه وسرعته الهائلة تجعل احتمالية وقوع هجوم مرتفعًا للغاية.

يُذكّر نشر القوات في الشرق الأوسط بالتحركات العسكرية الأمريكية التي سبقت غزو العراق عام 2003، وهو أكبر من الحشد العسكري الأمريكي الأخير في منطقة الكاريبي استعدادًا للقبض على الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو . وقالت بيكا واسر، خبيرة الاستراتيجية العسكرية في مركز الأمن الأمريكي الجديد، وهو مركز أبحاث: "هذا حشدٌ مماثل لما شهدناه قبيل حرب العراق عام 2003، لا سيما فيما يتعلق بالقوة الجوية".