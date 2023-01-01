استمرار خروقات الاحتلال.. الجيش الإسرائيلي يعدم فلسطينيا جنوبي قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، استشهاد فلسطيني جنوبي قطاع غزة، بدعوى اجتيازه ما يعرف بـ”الخط الأصفر”.

يأتي ذلك في إطار استمرار الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

و”الخط الأصفر”، هو خط انسحب إليه الجيش الإسرائيلي في إطار المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، ويفترض أن ينسحب منه الجيش تدريجيا في إطار المرحلة الثانية من الخطة التي بدأت في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وادعى الجيش الإسرائيلي في بيان، أن قواته المتمركزة في جنوب قطاع غزة رصدت مقاتلا فلسطينيا اجتاز “الخط الأصفر”، وشكّل “تهديدا فوريا”.

وأضاف: “عقب الرصد مباشرة، أغار سلاح الجو بتوجيه من القوات في الميدان، وتم تحييد المسلح بهدف إزالة التهديد”.

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكب الجيش الإسرائيلي مئات الخروقات بالقصف وإطلاق النيران ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين الفلسطينيين، فضلا عن خرقه البرتوكول الإنساني المتعلق بالمساعدات والوقود.

وبدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بدعم أمريكي استمرت عامين، خلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.