  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

واشنطن : وصول المدمرة "يو إس إس ماهان" إلى الشرق الأوسط مع حاملة الطائرات جيرالد فورد

الجمعة 20 فبراير 2026 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن : وصول المدمرة "يو إس إس ماهان" إلى الشرق الأوسط مع حاملة الطائرات جيرالد فورد



واشنطن / وكالات /

وصلت المدمرة الأمريكية "يو إس إس ماهان"، التي ترافق حاملة الطائرات جيرالد فورد، إلى الشرق الأوسط

فقد أرسلت المدمرة الأمريكية "يو إس إس ماهان" (DDG-72)، التابعة لمجموعة حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد"، إشارات في مضيق جبل طارق، وهي الآن بصدد دخول البحر الأبيض المتوسط. 

هذا ما أفاد به معهد دراسات الأمن القومي (INSS)، الذي يرصد انتشار القوات الأمريكية في المنطقة.

ستنضم بذلك إلى القوة الضخمة التي حشدتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وهي الأكبر منذ حرب العراق عام 2003، بتكلفة باهظة. 

في غضون ذلك، تشير التقارير إلى وجود فجوة كبيرة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقد يكون صبر الرئيس دونالد ترامب قد بدأ ينفد.

في ظل الوضع الراهن، فإن أي هجوم أمريكي على إيران - والذي من المرجح أن يتم بالتنسيق مع إسرائيل - قد يكون مجرد مسألة "متى"، حيث يحاول ترامب نفسه نشر تصريحات متناقضة من شأنها أن تزيد من الغموض، ويتم نشر تقارير متضاربة حول طبيعته ونطاقه المتوقعين.

يزعم داني سيترينوفيتش، الرئيس السابق لفرع إيران في قسم الأبحاث بوكالة الاستخبارات، والباحث الحالي في برنامج إيران بمعهد دراسات الأمن القومي، أن احتمال شنّ إيران هجومًا استباقيًا لا يزال ضئيلاً للغاية.

ويُقدّر قائلاً: "بالطبع، ليس الاحتمال معدومًا تمامًا، لكن احتمالية حدوثه ضئيلة لأن الإيرانيين لا يحققون أي مكاسب استراتيجية منه. لن يُقدموا على المخاطرة إلا إذا شنّوا هجومًا، وفي النهاية سيجلبون على أنفسهم هجومًا أمريكيًا".

الأكثر قراءة اليوم

هارتس : خطّةٌ مصريّةٌ جديدةٌ لقطاع غزّة وهذه تفاصيلها..

لجنة إدارة غزة تعلن بدء تأسيس جهاز شرطة جديد وتفتح باب الانتساب

اهم ما جاء في اجتماع مجلس السلام الاول المسؤول عن ادارة غزة في اجتماعه الاول ..

ترمب: سنقدم 10 مليارت دولار لغزة وحماس ستسلم السلاح

ترامب يهدد إيران بحدوث “أمور سيئة” حال لم تتوصل إلى اتفاق رسمي مع أمريكا: هذه هي مُهلتي الأخيرة لطهران

معاريف : السرية القصوى تسبق خطوة إسرائيل تجاه إيران بينها خطة "إغلاق الكابينت"

إيران توجه رسالة هامة وعاجلة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مع تصعيد واشنطن تهديداتها لشن هجوم عليها

الأخبار الرئيسية

IMG_3709

وثيقة داخلية لمركز التنسيق الاميركي تكشف: إعادة إعمار غزة جارية وتم ازالة مليون طن من الأنقاض ..

بلير: نأمل نزع سلاح “حماس” بالتراضي مقابل انتقالها للعمل السياسي وإعادة إعمار غزة بعد الحرب يحتاج وقتًا

رغم رفض نتنياهو القاطع.. إعلام عبري يكشف عن مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة

معاريف : السرية القصوى تسبق خطوة إسرائيل تجاه إيران بينها خطة "إغلاق الكابينت"

إيران توجه رسالة هامة وعاجلة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مع تصعيد واشنطن تهديداتها لشن هجوم عليها