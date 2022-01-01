تركيا تطلق حملة ضد مجندات إسرائيليات مزدوجات الجنسية في إسطنبول

سما / وكالات /

شنت تركيا حملة للعثور على مجندات إسرائيليات تحملن الجنسية التركية، بعد أن كشف الجيش الإسرائيلي عن وجود 112 جنديًا مزدوجي الجنسية.

ونشر ناشطون أسماء وصور جنديتين أخريين، مع الإشارة إلى خدمتهما في الجيش الإسرائيلي وارتباطات عائلية بالدعاية الإسرائيلية.

في التفاصيل التي نُشرت اليوم حول إحدى المجندات، ذُكر أنها خدمت في لواء الجولان بين عامي 2022 و2024.

وكتب النشطاء عن والدها: "أقام مأدبة عسكرية لمن كانوا على وشك الانضمام إلى جيش القتل. هؤلاء الذين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجيش القاتل، كشفوا في منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم شاركوا أحيانًا في فعاليات في تركيا".

وجاء في المنشور، الذي كُشف فيه عن هوية جندي آخر: "جنود متنكرون في زي سياح بيننا. هذا البلد ليس ملاذاً للقتلة المتعطشين للدماء ليتجولوا بحرية، ولا مكاناً للإبادة الجماعية. لن نجعلهم طبيعيين برفع معنوياتهم هنا بالأموال التي جنوها من الإبادة الجماعية.

أطلقت منظمات إسلامية تركية حملة لملاحقة جندية إسرائيلية مزدوجة الجنسية في إسطنبول، مطالبين بإصدار مذكرة توقيف ضدها بعد نشر بياناتها وصور تشير لخدمتها ودعمها للجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر.