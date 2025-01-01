فيفا ومجلس السلام يقران إنشاء 50 ملعباً في قطاع غزة

واشنطن / وكالات /

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومجلس السلام "BoP"، عن توقيع اتفاق شراكة استراتيجية تهدف إلى تأمين مصادر الاستثمار حول العالم لتسخير كرة القدم في دعم مسار التعافي والاستقرار والتنمية طويلة المدى في المناطق المتضررة من النزاعات، وفي مقدمتها غزة.

وقّع الاتفاق رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، وعضو المجلس التنفيذي للجنة السلام في غزة، ياكير غاباي، والممثل السامي لغزة، نيكولاي ملادينوف، والمفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة، علي شعث، بهدف وضع إطار لبناء منظومة كروية متكاملة على المدى البعيد، وتوفير بنية تحتية بمعايير عالمية، وإطلاق برامج مجتمعية مهيكلة، وخلق فرص اقتصادية مستدامة في غزة.

وأكد جياني إنفانتينو في بيانه على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، عقب مراسم التوقيع التي تم تنظيمها في مقر معهد دونالد جيه ترامب للسلام في الولايات المتحدة، أن الاتفاق سيعزز التمويل في كرة القدم لدعم عملية التعافي في أكثر مناطق النزاع احتياجًا، مشيرًا إلى أن "فيفا" يسعى لإتاحة اللعبة لأكبر عدد ممكن من الناس والاستفادة من الفرص التي توفرها، لما لكرة القدم من دور في التقريب بين الشعوب ودعم التعليم والمساواة والسلام.

وتهدف المرحلة الأولى من التعاون إلى تنفيذ برنامج شامل لإنعاش غزة يجمع بين إعادة البناء المادي والإنعاش الاجتماعي والاقتصادي.

ويتضمن المخطط إنشاء 50 ملعبًا مصغرًا ضمن مبادرة "FIFA Arena" بالقرب من المدارس والمناطق السكنية، و5 ملاعب بالحجم الكامل، وأكاديمية حديثة ضمن شبكة أكاديميات "FIFA"، وملعب وطني جديد بسعة 20 ألف مقعد.

ويتوزع التنفيذ على 4 مراحل خلال 3 إلى 6 أشهر عبر إنشاء الملاعب المصغرة، وتفعيل برنامج "فيفا" للمدارس، ثم إنشاء 5 ملاعب بالحجم الكامل خلال 12 شهرًا، تليها إقامة أكاديمية "فيفا"، ومركز تميز خلال 18 إلى 36 شهرًا، وبناء الملعب الوطني في الفترة ذاتها.

وسيتم تنفيذ المراحل وفق الرصد المستمر لظروف السلامة والأمن، على أن يبدأ تفعيل المرحلة الأولى فور سماح الظروف بذلك.

وتندرج مبادرة "FIFA - Arena" ضمن التزام فيفا بإنشاء ما لا يقل عن ألف ملعب مصغر بحلول عام 2030، وانضم إلى البرنامج 59 اتحادًا وطنيًا عضوًا منذ نوفمبر 2025.