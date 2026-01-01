بلير: نأمل نزع سلاح “حماس” بالتراضي مقابل انتقالها للعمل السياسي وإعادة إعمار غزة بعد الحرب يحتاج وقتًا

لندن /وكالات/

قال توني بلير، عضو “مجلس السلام” التنفيذي بشأن غزة، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، أن “الجميع يأمل بنزع سلاح حركة حماس، بالتراضي، مقابل انتقالها للعمل السياسي”، وفق تعبيره.

وقال بلير في مقابلة مع “العربية”: “نأمل أن يتمكن الوسطاء، الذين حصلوا على دعم جميع الفصائل الفلسطينية لخطة النقاط العشرين من المساعدة في ذلك”.

وتابع: “نأمل أن تُمكّن هذه العملية نفسها من تنفيذ نزع السلاح بموافقة “حماس”، بحيث يمكنها متابعة أجندة سياسية، لكنها يجب أن تتخلى عن العنف، الذي ألحق ضررا كبيرا بسكان غزة. أملنا هو أن يتم ذلك باتفاق، وهذا ما نسعى لتحقيقه”.

وشدد بلير على أن “إعادة إعمار القطاع ستتطلب وقتًا، لكن الخطوة الأولى ستشمل إزالة الأنقاض وتدريب الشرطة وبدء التعافي المبكر”.

وبشأن المدة التي سيحتاجها الفلسطينيون في قطاع غزة لرؤية تغييرات ملموسة وشعور بالأمل، أجاب بلير: “السؤال الأهم هو ما سيحدث على أرض الواقع، في حياة الناس اليومية. آمل أن يتمكن الناس من رؤية بعض التغيير خلال فترة قصيرة. إعادة بناء غزة، بالشكل المنشود، ستستغرق وقتًا، لكن على المدى القصير يمكننا تخفيف المشاكل الملحّة. يمكننا البدء بإزالة الأنقاض والمتفجرات، وتدريب الشرطة المدنية، وإطلاق عملية التعافي”.