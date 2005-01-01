  1. الرئيسية
مجموعة من المستوطنين بقيادة عضوة كنيست تدخل قطاع غزة

الجمعة 20 فبراير 2026 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجموعة من المستوطنين بقيادة عضوة كنيست تدخل قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

دخلت مجموعة من الإرهابيين المستوطنين، بينهم عضوة الكنيست اليمينية المتطرفة ليمور سون هار ميليخ، قطاع غزة ليل الخميس، حسبما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت النائب عن حزب "العظمة اليهودية" على منصات التواصل الاجتماعي: "ستبقى غزة لنا إلى الأبد".

وأضافت أن إسرائيل لن تضمن "النصر والأمن الحقيقي" لشعبها إلا بإعادة بناء المستوطنات في غزة. مجموعة تزرع الأشجار في غزة بعد عبور الحدود

وقال نشطاء حركة "نحالا" الاستيطانية المتطرفة، إنهم عبروا حدود غزة بمركبات، في إطار مساعيهم لـ"إعادة بناء المستوطنات" التي أخليت خلال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 2005.

دعت الحركة الجمهور للانضمام إلى مبادرتها والمشاركة في مسيرة حاشدة إلى غزة، والتي تعتزم تنظيمها خلال أسبوع عيد الفصح اليهودي. وكتبوا: "حان وقت الاستيطان في غزة!". وفي بيان صادر عن المنظمة، قالت الكنيست إن هذه الخطوة في غزة بمثابة إعلان من المجموعة: "سيلعب الأطفال اليهود في شوارع غزة، وستزدهر المدن في غزة، وستعود الحياة إلى طبيعتها". ووفقًا لشبكة "كان نيوز"، تُعدّ هذه الخطوة هي الثانية خلال شهر التي يخترق فيها نشطاء يمينيون السياج الحدودي إلى قطاع غزة في محاولة للمطالبة بإعادة بناء المستوطنات اليهودية في القطاع.

ووصفت الحركة دخول المستوطنين إلى غزة بأنه "جزء من الاستعدادات لمسيرة حاشدة في القطاع خلال عيد الفصح".

وصباح يوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الواقعة، مؤكدا أن المستوطنين "يعرضون الجنود للخطر".

ووفقا للجيش، كان المدنيون تحت المراقبة المستمرة خلال الحادث.

وأفاد، أن "القوات العاملة في المنطقة احتجزت المستوطنين وأعادتهم إلى إسرائيل، وسلمتهم إلى الشرطة لمزيد من الاستجواب".

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه: "يدين الجيش الإسرائيلي بشدة عبور المدنيين إلى قطاع غزة، الأمر الذي يعرض المدنيين وقوات الجيش العاملة في المنطقة للخطر".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، عبرت مجموعة من نشطاء المستوطنين إلى غزة خلال احتجاج نظمته "نحالا" على طول الحدود، التي أعلنها الجيش الإسرائيلي منطقة عسكرية مغلقة.

