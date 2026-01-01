Palpay تطلق حملتها الرمضانية بعنوان" اربح قيمة مشتريات رمضان “

رام الله/سما/

أطلقت شركة PalPay، الرائدة في تقديم حلول الدفع الإلكتروني المبتكرة في فلسطين، حملة مميزة خلال شهر رمضان المبارك تحت عنوان "اربح قيمة مشتريات رمضان"، والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني وتشجيع المستخدمين على استخدام تطبيق محفظتي PALPAY للدفع عبر البطاقة أو QR.

وتمنح الحملة المشاركين فرصة استرداد قيمة مشترياتهم من خلال السحب على 50 فائزًا طوال فترة الحملة، في خطوة تهدف إلى مكافأة المستخدمين وتحفيزهم على اعتماد طرق الدفع الإلكترونية خلال الشهر الفضيل، وتتم المشاركة في الحملة تلقائيًا عند استخدام التطبيق للدفع عبر البطاقة أو QR لدى نقاط البيع المعتمدة، وكلما زادت الحركات زادت فرص الفوز للدخول على السحب في نهاية الحملة.

و أوضحت شركة PALPAY أن إطلاق الحملة تأتي في ظل ما يشهده الشهر الفضيل من زيادة في المصاريف والاحتياجات اليومية، حيث تسعى إلى الإسهام في التخفيف عن كاهل الأسر الفلسطينية، من خلال السحب على 50 فائزًا بكل مشتريات رمضان خلال فترة الحملة.

وأكد المدير العام للشركة ثائر حمايل أن هذه الحملة تعكس التزامها بتقديم مبادرات نوعية تعزز ثقة المستخدمين، وتلتزم بدعم الشمول المالي، وتمكين الأفراد والشركات، والمساهمة في بناء مستقبل واعد للمدفوعات الرقمية في فلسطين، للحد من التعامل بالنقد وتقليل أزمة الكاش المنتشرة مؤخراً، وتعزيز ثقافة المعاملات الرقمية، الأمر الذي يعزز الشفافية ويوسّع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، داعمةً بذلك جهود سلطة النقد الفلسطينية في بناء اقتصاد رقمي متكامل.

وأضاف حمايل نسعى دائماً لتوفير حلول مالية رقمية مبتكرة تواكب احتياجات السوق المحلي وتلبي تطلعات الشباب نحو خدمات سهلة وآمنة، و نبتكر لتكون تجربة مشتركينا أسهل.

والجدير ذكره أن شركة palpay هي إحدى شركات مجموعة بنك فلسطين، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية المتخصصة في تقديم حلول دفع رقمية مبتكرة. توفر خدماتها لجميع فئات المجتمع، سواء لديهم حسابات بنكية أولا، من خلال خدمات مالية آمنة، ميسّرة، وسهلة الوصول. وبفضل خبرة شركة palpay في الوساطة المالية وتقديم المنتجات المالية المتطورة، فإنها تلتزم بدعم الشمول المالي، وتمكين الأفراد والشركات، والمساهمة في رسم مستقبل المدفوعات الرقمية في فلسطين.

للإطلاع على تفاصيل الحملة عبر الرابط أدناه:https://bit.ly/3OoEjeT