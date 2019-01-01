مصدر: غوتيريش سيعيّن كريستيان ساوندرز قائمًا بأعمال المفوض العام للأونروا

وكالات - سما-

أفاد مصدر فلسطيني لموقع "النشرة" اللبناني، بأن الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريش​ سيُعيّن البريطاني ​كريستيان ساوندرز​ لفترة موقتة قائمًا بأعمال المفوض العام للأونروا، اعتبارًا من شهر أبريل، ولمدة ثلاثة أشهر، إلى حين تعيين مفوض جديد بديلًا عن ​فيليب لازاريني​.

وسبق أن أعلن غوتيريش تعيين البريطاني كريستيان ساوندرز قائما بأعمال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) عام 2019. يأتي ذلك فيما يحقق مكتب خدمات الرقابة الداخلية حاليا في مزاعم سوء السلوك في الوكالة.