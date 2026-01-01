رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية السابق: نحن اقرب ما يكون إلى حرب مع ايران

القدس المحتلة/سما/

حذر رئيس الاستخبارات العسكرية أآمان" في جيش الاحتلال السابق، من احتمال تصاعد التوتر مع إيران بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وطهران في جنيف، وقال إنه سيعيد التفكير مرتين قبل السفر هذا الأسبوع، في إشارة إلى احتمالية اندلاع الحرب.

وقال عاموس يادلين، رئيس (أمان) السابق، في مقابلة مع قناة عبرية: "نحن أقرب مما كنا عليه من قبل، لكن قوة عظمى لا تدخل الحرب خلال أيام. هناك طريق دبلوماسي يجب سلوكه أولاً".

وأضاف يادلين أنه على الرغم من الاستعدادات العسكرية الأمريكية "هناك معارضة كبيرة لأي هجوم، وما يفعله الرئيس يعتمد على تهديد عسكري حقيقي، يدعم التحضيرات على طول سواحل إيران وفي مجالها الجوي".

وأشار يادلين إلى أنه "في الأسبوع الماضي، أخذت على عاتقي السفر جواً لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن. "سأفكر مرتين قبل السفر بالطائرة في نهاية هذا الأسبوع." ووفقا له، فإن التردد ذاته يعكس مستوى التوتر المتزايد.

وقال في وقت لاحق من المقابلة: "نحن أقرب بكثير مما كنا عليه من قبل، لكنني أذكركم - القوة العظمى لا تخوض الحرب منذ أيام". "هناك طريق دبلوماسي يجب استنفاده." وشدد على أنه إلى جانب الاستعداد الأمني، من المهم تعظيم الجهود السياسية.

ويقول إن "الكثيرين يعارضون الهجوم". ومن غير الواضح في البنتاغون ما الذي يريدون منه تحقيقه. "الرئيس مصمم للغاية - التصريح بأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة يستند إلى تهديد عسكري موثوق يكمل استعداداته قبالة سواحل إيران وفي سمائها".

وأكدت إيران الثلاثاء أنها توصلت مع الولايات المتحدة إلى تفاهم بشأن "مبادئ توجيهية" من شأنها التمهيد لاتفاق، وذلك عقب جولة ثانية من المباحثات، بينما ذكّر نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس بـ"خطوط حمر" لدونالد ترامب لم تقرّ بها طهران بعد.

ويمضي المسار الدبلوماسي بالتوازي مع تواصل التهديدات العسكرية. وتعقيباً على تعزيز الولايات المتحدة انتشارها العسكري في المنطقة، حذّر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي من أن طهران قادرة على إغراق حاملة الطائرات الأمريكية التي تبحر على بعد مئات الكيلومترات من سواحل بلاده.

وحذّر ترامب قبل المحادثات طهران من عواقب عدم التوصل إلى اتفاق، ولوّح مراراً بإمكانية التدخل العسكري، سواء على خلفية الحملة الدامية ضد المحتجين، أو بسبب الملف النووي.