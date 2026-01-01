ترامب يهدد إيران بحدوث “أمور سيئة” حال لم تتوصل إلى اتفاق رسمي مع أمريكا: هذه هي مُهلتي الأخيرة لطهران

وكالات - سما-

أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إيران ما بين 10 و15 يوما للتوصل الى اتفاق مع الولايات المتحدة، بعدما دعا طهران الى إبرام “صفقة مجدية” في المباحثات الجارية بين البلدين، والا مواجهة “أمور سيئة”.

وقال ترامب خلال الاجتماع الافتتاحي لـ”مجلس السلام” في واشنطن “علينا ربما الذهاب خطوة أبعد، أو ربما لا، أو ربما نبرم اتفاقا. ستكتشفون ذلك على الأرجح خلال الأيام العشرة المقبلة”.

الا أن ترامب تحدث للصحافيين لاحقا عن مهلة قصوى هي “عشرة، 15 يوما”، وذلك في تصريحات على متن الطائرة الرئاسية التي تنقله الى ولاية جورجيا.