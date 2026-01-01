  1. الرئيسية
بريطانيا منعت الولايات المتحدة من استخدام جزيرة دييغو غارسيا لشن هجوم على ايران

الخميس 19 فبراير 2026 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا منعت الولايات المتحدة من استخدام جزيرة دييغو غارسيا لشن هجوم على ايران



لندن /وكالات/

كشفت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية اليوم الخميس أن بريطانيا منعت الولايات المتحدة من استخدام قواعدها في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي لمهاجمة إيران. 

ويأتي هذا بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية بأن بلاده ستضطر لاستخدام الجزيرة للدفاع عن بريطانيا و"دول صديقة أخرى".

في غضون ذلك، صرّح مسؤول عسكري إيراني رفيع المستوى اليوم بأن "الحرس الثوري مستعد للسيطرة على مضيق هرمز أو إغلاقه في أسرع وقت ممكن". 

وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بأن مناورة عسكرية نفّذها الجناح البحري للحرس الثوري في مضيق هرمز، والتي بدأت يوم الاثنين الماضي، قد انتهت اليوم.

اهم ما جاء في اجتماع مجلس السلام الاول المسؤول عن ادارة غزة في اجتماعه الاول ..

ترمب: سنقدم 10 مليارت دولار لغزة وحماس ستسلم السلاح

لجنة إدارة غزة تعلن بدء تأسيس جهاز شرطة جديد وتفتح باب الانتساب

نتانياهو: لا إعادة إعمار لغزة قبل نزع السلاح و إيران ستواجه ردا “لا يمكنها تصوره” إن هاجمت إسرائيل

