واشنطن تمهل ايران 10 ايام لابرام الاتفاق

واشنطن / وكالات /

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إنه يتوقع التوصل إلى حل بشأن إيران في غضون 10 أيام تقريبا، محذرا في الوقت ذاته من تبعات "سيئة" إذا تعذر إبرام اتفاق مع طهران.

وشدد ترامب في كلمة ألقاها أمام "مجلس السلام"، على موقفه تجاه الملف النووي الإيراني، قائلا: "لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن رغبته في إبرام "اتفاق جيد"، مشيرا إلى أنه عقد بالفعل اجتماعات وصفها بـ "الجيدة" مع الجانب الإيراني.

وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض أن الدبلوماسية تظل الخيار المفضل للرئيس ترامب في التعامل مع إيران، لكنه أشار إلى وجود “أسباب وحجج كثيرة” يمكن أن تبرر توجيه ضربة عسكرية لطهران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، ردا على سؤال بشأن احتمال عمل عسكري، إن "الرئيس (ترامب) كان دائما واضحا فيما يتعلق بإيران أو أي دولة أخرى في العالم، فالدبلوماسية هي خياره الأول”، مضيفة أنه "من الحكمة جدا أن تتوصل إيران إلى اتفاق مع الرئيس ترامب".

وجاءت التصريحات عقب جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف. وقللت طهران من التوقعات بإحراز تقدم سريع، رغم قول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الطريق نحو اتفاق "قد بدأ".

وركزت الجولة الأخيرة من المناقشات على برنامج إيران النووي، في ظل مساع أميركية مستمرة منذ سنوات لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.