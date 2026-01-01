  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

واشنطن تمهل ايران 10 ايام لابرام الاتفاق

الخميس 19 فبراير 2026 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تمهل ايران 10 ايام لابرام الاتفاق



واشنطن / وكالات /

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إنه يتوقع التوصل إلى حل بشأن إيران في غضون 10 أيام تقريبا، محذرا في الوقت ذاته من تبعات "سيئة" إذا تعذر إبرام اتفاق مع طهران.

وشدد ترامب في كلمة ألقاها أمام "مجلس السلام"، على موقفه تجاه الملف النووي الإيراني، قائلا: "لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن رغبته في إبرام "اتفاق جيد"، مشيرا إلى أنه عقد بالفعل اجتماعات وصفها بـ "الجيدة" مع الجانب الإيراني.

وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض أن الدبلوماسية تظل الخيار المفضل للرئيس ترامب في التعامل مع إيران، لكنه أشار إلى وجود “أسباب وحجج كثيرة” يمكن أن تبرر توجيه ضربة عسكرية لطهران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، ردا على سؤال بشأن احتمال عمل عسكري، إن "الرئيس (ترامب) كان دائما واضحا فيما يتعلق بإيران أو أي دولة أخرى في العالم، فالدبلوماسية هي خياره الأول”، مضيفة أنه "من الحكمة جدا أن تتوصل إيران إلى اتفاق مع الرئيس ترامب".

وجاءت التصريحات عقب جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف. وقللت طهران من التوقعات بإحراز تقدم سريع، رغم قول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الطريق نحو اتفاق "قد بدأ".

وركزت الجولة الأخيرة من المناقشات على برنامج إيران النووي، في ظل مساع أميركية مستمرة منذ سنوات لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

الأكثر قراءة اليوم

رويترز: "حماس" تعزز قبضتها على غزة بتعيينات جديدة

الولايات المتحدة توزع وثيقة على أعضاء مجلس السلام وهذا ما جاء في مضمونها ..

مفاجأة من العيار الثقيل.. إسرائيل هي من أشرفت على تركيب النظام الأمني الخاص بمنزل “إبستين” في نيويورك

فتح الملاجئ في مدن عديدة ..الجيش الإسرائيلي يتأهب تحسبا لاحتمال شن الولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران

اعتقال الأمير السابق أندرو شقيق ملك بريطانيا بسبب فضائح إبستين

رئيس وزراء بولندا يدعو مواطنيه لمغادرة إيران فورًا: قد يصبح مستحيلاً خلال ساعات

سيناريوهات الحرب.. مستشار ترامب: نفذ صبر الرئيس لتعنت طهران والخرب ستكون طويلة الأمد بمُشاركةٍ إسرائيليّةٍ..

الأخبار الرئيسية

ترمب: سنقدم 10 مليارت دولار لغزة وحماس ستسلم السلاح

لجنة إدارة غزة تعلن بدء تأسيس جهاز شرطة جديد وتفتح باب الانتساب

نتانياهو: لا إعادة إعمار لغزة قبل نزع السلاح و إيران ستواجه ردا “لا يمكنها تصوره” إن هاجمت إسرائيل

IMG_3698

“مجلس السلام” يبدأ مهامه لإدارة غزة وسط انقسام دولي حاد حول أهدافه وخباياه.. ووصول علي شعت إلى واشنطن

IMG_3697

فتح الملاجئ في مدن عديدة ..الجيش الإسرائيلي يتأهب تحسبا لاحتمال شن الولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران