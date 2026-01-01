  1. الرئيسية
ترمب: سنقدم 10 مليارت دولار لغزة وحماس ستسلم السلاح

الخميس 19 فبراير 2026 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترمب: سنقدم 10 مليارت دولار لغزة وحماس ستسلم السلاح



واشنطن / وكالات /

قال الرئيس الأمريكي ترمب في خلال الاجتماع الأول لمجلس السلامبحضور عدد من القادة وممثلي الدول المشاركة بالمجلس":ملتزمون بأن تصبح غزة جيدة وأن يكون الحكم فيها جيدا".

وقال "سنقدم 10 مليارت دولار لغزة عبر مجلس السلام".

واضاف "عدة دول ساهمت بأكثر من 7 مليارات دولار كحزمة إنقاذ لغزة وكل دولار ينفق هو استثمار في الأمل".

واكد ان اليابان تعهدت بجمع الأموال من أجل غزة

وقال ان الحرب في غزة انتهت وحماس ستسلم السلاح كما وعدت وإلا ستتم مواجهتها بقساوة

واكد ان حماس قامت بجزء كبير في إطار جهود البحث عن جثث الرهائن في غزة

وقال "ملتزمون بأن تصبح غزة جيدة وأن يكون الحكم فيها جيدا ولا أعتقد أن إرسال جنود إلى غزة للقضاء على حماس ضروريا".

واضاف ان العالم الآن ينتظر حماس وهذا هو العائق الوحيد أمامنا.

