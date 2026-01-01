  1. الرئيسية
نتانياهو: لا إعادة إعمار لغزة قبل نزع السلاح و إيران ستواجه ردا “لا يمكنها تصوره” إن هاجمت إسرائيل

الخميس 19 فبراير 2026 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس إنه لن يكون هناك إعادة إعمار لقطاع غزة قبل نزع السلاح منه، وذلك قبيل انعقاد الاجتماع الافتتاحي لـ”مجلس السلام” برئاسة دونالد ترامب في واشنطن.
وصرّح نتانياهو خلال خطاب متلفز في حفل عسكري “لقد اتفقنا مع حليفن
وحذّر نتانياهو الخميس من أن بلاده سترد بقوة على إيران إن هاجمتها، بعد أن لمّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا إلى إمكانية القيام بعمل عسكري ضد طهران.
وقال نتانياهو في خطاب متلفز خلال حفل عسكري “إذا ارتكب آيات الله خطأ وهاجمونا، فسيتلقون ردا لا يمكنهم حتى تصوره”.
ا الولايات المتحدة على أنه لن يكون هناك إعادة إعمار قبل نزع سلاح غزة”.

