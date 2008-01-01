  1. الرئيسية
اعتقال الأمير السابق أندرو شقيق ملك بريطانيا بسبب فضائح إبستين

الخميس 19 فبراير 2026 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
لندن /وكالات/

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الخميس أن الأمير البريطاني السابق آندرو اعتقل للاشتباه في ارتكابه سوء سلوك حين كان يتولى منصبا عاما، ضمن تحقيقات تتعلق بملفات جيفري إبستين المثيرة للجدل.

وقالت شرطة ثايمز فالي إن الاعتقال تم في منزله بـ ساندرينغهام، خلال عمليات بحث شملت أيضاً عناوين مرتبطة به في بيركشاير ونورفولك. وأكدت أن الأمير ما زال رهن الاحتجاز بينما تتواصل التحقيقات.

وتعتبر تهمة سوء التصرف في مكتب عام من الجرائم الخطيرة التي قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

ووفقاً لبيان المفتش المساعد أوليفر رايت، فإن التحقيقات بدأت بعد تقييم شامل للادعاءات، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على نزاهة التحقيق والتعاون مع الشركاء الرسميين قبل الإعلان عن أي نتائج.

وتراجع الشرطة حالياً ملايين الصفحات من ملفات إبستين، بما في ذلك رحلات جوية خاصة إلى مطار ستانستيد، وبعضها بعد إدانة إبستين في 2008، إضافة إلى تحقيقات حول مزاعم اعتداءات جنسية محتملة.

وتشمل الادعاءات أيضاً مزاعم بأن الأمير أندرو، خلال عمله كمبعوث تجاري للمملكة المتحدة، شارك معلومات حساسة مع إبستين، ما قد يشكل خرقاً لقواعد السرية الرسمية.

وأشارت السلطات إلى أن أي شخص لديه معلومات ذات صلة بـ الاعتداء على النساء والفتيات يجب أن يبلغ الجهات الرسمية للمساعدة في التحقيقات.

ويأتي هذا الاعتقال بعد أن تم سحب الألقاب الرسمية المتبقية من الأمير في أكتوبر 2025، في محاولة للحفاظ على مسافة العائلة المالكة عن الملفات المثيرة للجدل.

