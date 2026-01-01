  1. الرئيسية
مستوطنون يرقصون ويغنون في باحات الأقصى بأول أيام رمضان

الأربعاء 18 فبراير 2026 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يرقصون ويغنون في باحات الأقصى بأول أيام رمضان



القدس المحتلة/سما/

اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك في اليوم الأول من شهر رمضان، في ظل ممارسات وصفت بالاستفزازية، حيث أدى بعضهم رقصات وأناشيد داخل باحات المسجد، تحت حماية قوات الاحتلال.

وأفادت محافظة القدس بأنها تتابع بقلق بالغ إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تمديد فترة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى ساعة إضافية يومياً خلال شهر رمضان المبارك. وأعربت عن تخوفها من أن يتحول هذا الإجراء المؤقت إلى سياسة دائمة تمتد لما بعد الشهر الفضيل، معتبرة أن القرار يمثل تصعيداً خطيراً يمسّ الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ويشكّل استفزازاً لمشاعر المسلمين في القدس وفلسطين والعالم.

كما بينت محافظة القدس أن ذلك القرار ترافق مع حملات تحريضية تقودها جمعيات استيطانية متطرفة، شملت نشر فيديوهات تدعو إلى إغلاق المسجد الأقصى، والترويج لروايات دينية مزيفة تزعم أن المكان مقدّس لليهود، في محاولة واضحة لفرض واقع جديد بالقوة وتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

وأكدت محافظة القدس أن المسجد الأقصى المبارك هو مكان عبادة إسلامي خالص، وأن جميع الإجراءات الاحتلالية بحقه باطلة وغير شرعية، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وحملت محافظة القدس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه السياسات التصعيدية، ودعت المجتمع الدولي، ومنظمات حقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات.

