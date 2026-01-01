لارا فابيان تُبهر الجماهير في أمسية استثنائية بفندق ريكسوس راداميس شرم الشيخ

شرم الشيخ/سما/

استضافت فنادق ريكسوس مصر بنجاح حفلاً غنائياً استثنائياً بمناسبة يوم الحب، أحيته النجمة العالمية لارا فابيان في فندقريكسوس راداميس شرم الشيخ، بحضور 8,000 ضيف من 50 دولة ، في احتفالية عالمية نابضة بالحب والموسيقى.

وقال إركان يلدريم، المدير العام لفنادق ريكسوس مصر: "لقد جسّدت هذه الأمسية الاستثنائية قوّة الموسيقى في توحيد الشعوب من مختلف أنحاء العالم. إن استقبال 8,000 ضيف يمثلون 50 جنسية يُعدُّ محطة فخر واعتزاز لنا. مثل هذه الفعاليات الكبرى تؤكّد التزامنا الراسخ في تعزيز مكانة شرم الشيخ كوجهة عالمية رائدة للضيافة الفاخرة والترفيه الدولي."

وقد تحوّلت جميع فنادق ريكسوس في شرم الشيخ، إلى جانب موقع الحفل، إلى لوحة رومانسية متكاملة بطابع يوم الحب؛ حيث زُيّنت المساحات بديكورات أنيقة باللونين الأحمر والذهبي، وممرات مضاءة بالشموع، وتنسيقات زهور فاخرة، وعناصر تصميمية مُبهرة، خلقت أجواءً ساحرة في مختلف أرجاء المنتجعات. واصطف الضيوف في طوابير طويلة قبل انطلاق الحفل، في انتظار دخول المسرح المفتوح المذهل المطلّ على خلفية البحر الأحمر الخلابة.

وبمسيرة فنية تمتدُّ لأكثر من ثلاثة عقود ومبيعات تجاوزت 20 مليون ألبوم، قدّمت لارا فابيان عرضاً قوياً تضمن أشهر أعمالها مثل "Je t’aime" و"Adagio"و"Caruso" و"Broken Vow". وغنّت بالفرنسية والإنجليزية والإيطالية والإسبانية، لتصنع تواصلاً عاطفياً عميقاً مع الجمهور الدولي المتنوّع.

كما أسهم الإخراج المسرحي الغامر، والإضاءة السينمائية، وعروض الألعاب النارية المبهرة، إلى جانب بريق مياه البحر الأحمر تحت سماء مرصّعة بالنجوم، في تحويل الأمسية إلى احتفال استثنائي بيوم الحب، جمع بين سحر الموسيقى وروعة الرومانسية في مشهد لا يُنسى.

وقد استمتع نزلاء ريكسوس بريميوم سيجيت، وريكسوس شرم الشيخ، وكلوب بريفيه باي ريكسوس شرم الشيخ، وريكسوس راداميس شرم الشيخ بدخول مجاني إلى هذا الحدث الحصري، في تأكيد جديد على التزام فنادق ريكسوس مصر بتقديم تجارب ضيافة استثنائية ترتقي إلى أعلى المعايير.

ويعكس النجاح الكبير لهذا الحفل رؤية فنادق ريكسوس مصر في المزج بين الفخامة والثقافة والفن العالمي الراقي، فيما شكّلت الأمسية معياراً جديداً لفعاليات الترفيه الضخمة في المنطقة، تاركةً في نفوس الحضور ذكريات خالدة.