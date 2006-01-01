الاتحاد الأوروبي يكشف: سندرب 2500 عنصر أمن في غزة واستثناء اعضاء حماس

بروكسل/سما/

بعد أسابيع على انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أكد الاتحاد الأوروبي أنه يبحث خطة توسيع مهمة تدريب أجهزة الأمن الفلسطينية.

وقال أنور العنوني المتحدث باسم السياسة الخارجية والأمن الأوروبية للعربية/الحدث يوم الثلاثاء: "نبحث خطة توسيع مهمة تدريب أجهزة الأمن الفلسطينية، بحيث نستثني منسوبي حركة حماس".

كما أضاف أن التقديرات الأوروبية تفيد بتدريب 2500 من عناصر الأمن الفلسطينيين من الذين عملوا في غزة.

ويدير الاتحاد منذ عام 2006 بعثة EUPOL COPPS لتدريب الشرطة في الضفة الغربية، بميزانية سنوية تقارب 13 مليون يورو.

تعاون مع واشنطن

إلى ذلك، أشار المتحدث إلى أن "عدد المغادرين والوافدين عبر رفح بلغ 838 حتى يوم الاثنين 16 فبراير (417 وافداً، و421 مغادراً)

هذا وأكد أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون مع الولايات المتحدة من أجل إعادة إعمار غزة في نطاق القرار 2803.

يأتي هذا فيما يرتقب أن يستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس المقبل، الاجتماع الافتتاحي لـ "مجلس السلام" الخاص بغزة في واشنطن، بهدف إعطاء زخم كبير لجهود إعادة الإعمار في القطاع الفلسطيني، ودفع الخطط المتعلقة بترتيبات الأمن بعد الحرب.