المكسيك ترفض الانضمام إلى "مجلس ترامب للسلام"..وتبقى كعضو مراقب

وكالات - سما-

أعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم رفض بلادها الانضمام كعضو دائم إلى المبادرة الدولية الجديدة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت اسم "مجلس السلام العالمي"، مؤكدة أن بلادها ستتعامل مع المبادرة بحذر وستشارك بصفة مراقب فقط.

وخلال كلمة لها في القصر الوطني بالعاصمة مكسيكو سيتي، شددت شينباوم على أن السياسة الخارجية لبلادها "تقوم على مبدأ عدم الانحياز واحترام سيادة الدول"، مضيفة أن أي مبادرة سلام تتناول الأوضاع في قطاع غزة أو قضايا الشرق الأوسط "يجب أن تضمن تمثيلا متوازنا لجميع الأطراف المعنية".

وأكدت الرئيسة المكسيكية أن بلادها، التي تعترف رسميا بدولة فلسطين، ترى أن تحقيق سلام دائم يتطلب مشاركة مباشرة من فلسطين وإسرائيل في أي إطار تفاوضي، وهو ما قالت إنه "غير واضح حتى الآن" في هيكلية المجلس المقترح.

وأوضحت أن الحكومة المكسيكية تلقت دعوة رسمية من الولايات المتحدة للانضمام إلى المجلس بعضوية كاملة، إلا أنها فضلت الاكتفاء بإرسال مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، هيكتور فاسكونسيلوس، لحضور الاجتماع الافتتاحي بصفة مراقب.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الأول للمجلس في واشنطن الأسبوع المقبل، حيث سيبحث آليات مراقبة اتفاقات التهدئة في غزة، إضافة إلى مناقشة ملفات دولية أخرى تتعلق بالنزاعات الإقليمية.