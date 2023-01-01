المنافسة بين مشعل والحية ..حماس تعلن عن رئيس مكتبها السياسي وقيادتها الجديدة خلال أيام ..

وكالات - سما-

تستعد حركة "حماس" للإعلان عن قيادتها الجديدة التي ستتولى مسؤولية الحركة لمدة عام، إذ توشك الانتخابات الداخلية على الانتهاء لاختيار رئيس وأعضاء مكتبها السياسي.

وقالت مصادر مطلعة في حماس لـ"الشرق"، إن الحركة ستعلن "قريباً جداً" في بيان اسم رئيس مكتبها السياسي الجديد فور اكتمال الانتخابات، وتوقعت المصادر الإعلان خلال شهر رمضان الذي يبدأ نهاية الأسبوع.

وسيحل رئيس حماس الجديد، محل المجلس القيادي الخماسي الذي تولى رئاسة الحركة بعد اغتيال يحيى السنوار رئيس حماس السابق، والذي يعتبر مهندس هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وتنحصر المنافسة في مرحلتها الأخيرة والتي توصف بالقوية بين خليل الحية، الذي يترأس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة، وخالد مشعل، رئيس الحركة في الخارج.

وكانت القائمة تضم مرشحين آخرين، إضافة لمشعل والحية، وهما زاهر جبارين رئيس الحركة بالضفة الغربية، ونزار عوض الله رئيس مجلس الشورى بغزة، قبل أن تنحصر بين مشعل والحية مع توقعات بحسم الأمر خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير.

رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل خلال مقابلة مع وكالة رويترز في الدوحة، قطر. 5 أكتوبر 2024 - REUTERS



دورة استثنائية

وبدأت "حماس"، دورة جديدة واستثنائية من الانتخابات الداخلية بعد دخول اتفاق وقف النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، في 10 أكتوبر الماضي.

وشارك في العملية الانتخابية التي اتخذت أشكالاً متنوعة بين التصويت الوجاهي المباشر وغير المباشر، آلاف الأعضاء في 3 أقاليم هي غزة، والضفة الغربية، بما في ذلك الأسرى والمعتقلون من غزة والضفة، والشتات أي خارج فلسطين.

ولم تكشف "حماس" عدد أعضائها الذين يحق لهم التصويت، لكن وفق مصدرين من الحركة في غزة والدوحة تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف في غزة وحدها، ليصل المجموع إلى ما يتجاوز 100 ألف عضو مؤهل للتصويت.

وسيتولى "مجلس الشورى العام" و"المكتب السياسي العام" الذي سينتج عن هذه الانتخابات الإشراف على "حماس"، لمدة عام قبل أن يصار إلى إجراء انتخابات داخلية عامة داخل الحركة.

وقالت المصادر لـ"الشرق"، إن "حماس" أنهت عملية الاقتراع والتصويت الأسبوع الماضي في غزة، وتم انتخاب مجلس شورى، والمكتب السياسي من القطاع بينما أوشكت العملية الانتخابية على الانتهاء في الخارج، لكن المصادر تحفظت في إعطاء معلومات دقيقة بشأن انتخابات عناصرها في الضفة الغربية، وأعضائها في السجون الإسرائيلية.

وقال أحد المصادر إن المجلس العسكري (كتائب عز الدين القسام) انتهى من اختيار ممثله في المكتب السياسي العام.

ولم تُصدر "حماس" بعد، أي بيان رسمي بشأن الانتخابات حتى الآن كما جرت العادة.



ملء الفراغ القيادي

وقالت مصادر الحركة إن هذه الانتخابات الداخلية تهدف إلى ملء الفراغ في أطرها القيادية، بعد أن اغتالت إسرائيل العشرات من قياداتها بما في ذلك أعضاء بارزون في المكتب السياسي والشورى، بعضهم ممن عايشوا تأسيس "حماس"، وفق الآلية الانتخابية.

وأشار مسؤول في الحركة إلى أن القيادة أصرت على إجراء الانتخابات رغم الظروف الميدانية والأمنية الصعبة جداً، والسياسية المعقدة.

وأكد المسؤول وهو عضو في المكتب السياسي، أن "حماس" تريد "الإبقاء على الالتزام بآليات اختيار القيادات العامة والفرعية بطريقة شورية وديمقراطية مع الأخذ بالاعتبار التكيّف مع الظروف الوطنية والتغيرات الإقليمية".

وأشار إلى أن الحركة بحاجة لاختيار رئيس لها لأن ذلك "أسهل في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون الداخلية لحماس، وطبيعة العلاقة مع السلطة الفلسطينية والإقليم، وما يخص القضية الفلسطينية بشكل عام".



آلية التصويت

وبموجب النظام الداخلي للحركة، يُنتخب رئيس "حماس" من قبل هيئة انتخابية تضم نحو 86 عضواً من مجلس الشورى العام، يمثلون قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك الأسرى والخارج.

ويتم اختيار مجلس شورى ومكتب سياسي لكل إقليم (غزة، الضفة، الخارج)، إذ يجري اختيار مجلس شورى عام من المجالس الثلاثة، بينما يتم اختيار 6 ممثلين عن كل مكتب سياسي في الأقاليم الثلاثة ليكونوا أعضاءً في المكتب السياسي العام.

وتبدأ العملية الانتخابية بترشيح نقباء ورؤساء أسر، وبعد اختيار كل منطقة لمرشحيها يصوت المنتخبون لاختيار مرشحيهم لمجلس الشورى الفرعي الذي بدوره ينتخب المكتب السياسي الفرعي قبل الانتقال للمرحلة الأخيرة باختيار مجلس الشورى العام والذي ينتخب المكتب السياسي العام ورئيسه.

ووفق المصادر، فإنه بناءً على نتائج الانتخابات غير النهائية سيحافظ محمد درويش على منصبه رئيساً لمجلس الشورى العام لـ"حماس". وتولى درويش رئاسة المجلس القيادي الخماسي كونه رئيساً للشورى العام.

وسيتعين على المكتب السياسي الجديد اتخاذ جملة من القرارات المصيرية للحركة من بينها ما يتعلق بالوضع الميداني، والشراكة السياسية، ودور الحركة في المرحلة القادمة، والعلاقة مع السلطة الفلسطينية واللجنة الوطنية لإدارة غزة وإقليمياً ودولياً، على ما تقول المصادر المطلعة.

وبحسب المصادر لم تقرر الحركة أي تغيير في أماكن تواجد قيادتها في قطر وتركيا.

تداعيات الحرب

ألقت الحرب التي اندلعت عقب السابع من أكتوبر 2023، بظلالها الثقيلة على هيكلية الحركة والسياسة الداخلية لها.

واستهدفت الضربات الإسرائيلية الصفين الأول والثاني في القيادة العسكرية والسياسية، على حد سواء، ما أضعف وأدى إلى تدمير كبير لمنظومتها العسكرية.

وبدا أن "حماس" أمام اختبار حقيقي إذ تواجه صعوبات جمة في ظل تدمير إسرائيل للقطاع، وحاجتها لمراعاة مخاطر الوضع الأمني، ومواصلة إسرائيل الاغتيالات، لذا يفضل قادة في الحركة الاكتفاء بالإعلان عن اسم رئيس الحركة فقط.

وقال المتخصص بشؤون "حماس" الباحث ياسر أبو هين، إن الحركة "تحتاج لشخصية تحظى بإجماع فلسطيني وقبول عربي ودولي في الظرف العصيب، وهذه الشروط تتوفر بالحية ومشعل".

ويؤكد أبو هين وهو مؤسس والمدير السابق لوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) في غزة، أن نتائج انتخابات حماس "محكومة بتصويت عناصرها وبشؤونها الداخلية، لكن هذا لا يمنع من وجود ميول لدى أطراف إقليمية ودولية حليفة أو صديقة للحركة اتجاه شخص أكثر من غيره لقيادة الحركة".

ووفق د. جمال الفاضي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الأزهر في غزة، بأنه سيكون لدول إقليمية أهمها قطر وإيران وتركيا دور في ترجيح كفة أحد المرشحين لرئاسة الحركة.

كما سيكون لقرارت مجلس السلام الذي سيجتمع للمرة الأولى في واشنطن الخميس، تأثير على قرار الحركة ووجهتها في اختيار شخص رئيسها وسياساتها في الأيام القادمة.