  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الإعلام العبري : 1200 مسؤول إسرائيلي سابق يدعون إلى رفض قانون إعدام الأسرى

الثلاثاء 17 فبراير 2026 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري : 1200 مسؤول إسرائيلي سابق يدعون إلى رفض قانون إعدام الأسرى



القدس المحتلة/سما/

نُشرت مواقع عبرية يوم الثلاثاء، عريضة ضد مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، ووقع عليها 1200 شخص، بينهم مسؤولون سابقون وبضمنهم قضاة في المحكمة العلية وحاصلون على جائزة نوبل ورؤساء جهازي الشاباك والموساد وأكاديميون ورؤساء جامعات ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، دان حالوتس وموشيه يعالون، ورئيس الحكومة الأسبق، إيهود أولمرت.

وجاء في العريضة: "نحن الموقعون أدناه نعارض بشدة مشروع قانون عقوبة الإعدام الجاري التداول بها في هذه الأيام في الكنيست تمهيدا للقراءة الثانية والثالثة، وندعو أعضاء الكنيست إلى رفضه".

وأضافت العريضة، أن "استئناف الاستخدام بعقوبة الإعدام يفرض وصمة أخلاقية على إسرائيل ويناقض هويتها كدولة يهودية وديمقراطية، وعقوبة الإعدام ليست ملائمة لدولة ملتزمة بحقوق الإنسان ولجوهر الإنسان، هي وسيلة متطرفة ومطلقة، وتبريرها الأساسي بأنها تردع قتلة ليس مدعوما بأبحاث علمية".

وأشارت العريضة إلى مشروع القانون المطروح، الذي بادر إليه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، يشمل نصوصا متطرفة وغير مألوفة، "وهو يميز بين دم ودم ويقر عمليا أن العقوبة ستفرض على فلسطينيين فقط الذين قتلوا إسرائيليين وليس على آخرين الذين يرتكبون مخالفات مشابهة في خطورتها، كما أنه يقر أن عقوبة الإعدام إلزامية على فلسطينيين يحاكمون في محاكم عسكرية في المناطق (المحتلة)، ومن خلال إلغاء ترجيح رأي الادعاء والقضاء وسلب أي إمكانية للهفو أو تخفيف العقوبة".

وجاء في العريضة أن إعادة عقوبة الإعدام ستكون مناقضة ليس فقط للتوجهات العالمية الواضحة، وإنما لالتزامات كثيرة من جانب دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي، والموافقة على القانون سيعزل إسرائيل التي التزمت بعدم إعادة هذه العقوبة الصادمة إلى حيز التنفيذ".

الأكثر قراءة اليوم

الأوضاع تتدهور بصورة خطيرة ..منظمات إغاثية بريطانية ودولية تبدأ الانسحاب من غزة إثر قيود إسرائيلية جديدة

لبيد يضع شروطا للعفو عن نتنياهو ..

إسرائيل تمهل حماس 60 يومًا لنزع السلاح وتهدد باستئناف الحرب “بعد” انعقاد مجلس السلام في واشنطن الخميس المقبل

إسرائيل تعلن اعدامها 6 فلسطينيين بزعم أنهم كانوا يتحصنون في نفق بمدينة رفح

إعلام عبري يكشف تفاصيل جديدة حول “قوة الاستقرار الدولية” التي ستنشر في القطاع

بينهم فلسطينيين.. العراق ينشر جنسيات عناصر "داعش" المنقولين من سوريا

سورية: قوات إسرائيلية تعتقل شابا بعد توغلها بريف القنيطرة

الأخبار الرئيسية

خامنئي لترامب: لن تتمكن من القضاء على إيران والأخطر من حاملة الطائرات هو السلاح القادر على ضربها في قاع البحر

عن فشل عملية إسرائيلية سرّية في غزة و"شيفرة" حماس قبل هجوم 7 أكتوبر

هآرتس تكشف : لماذا أرسل نتنياهو "ساعر" لمجلس السلام وتجنب الحضور بنفسه؟

حماس ترفض مهلة الاحتلال لتسليم سلاحها : تهديدات نتنياهو لن تحقق أهدافها

ترامب: إسرائيل سترفع الحظر عن كثير من الأمور في غزة قريبا